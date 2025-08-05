У серпні ціни на м’ясо зростають. Фокус дослідив актуальну вартість свинини в магазинах і на ринках України і запитав у експертів про те, до чого готуватися споживачам за декілька тижнів.

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Ціни на м’ясо у 2025 році зростають. Впродовж останніх трьох місяців роздрібна вартість свинини не опускалася нижче 250 грн/кг. Зокрема, у червні середня ціна сягнула 253,2 грн/кг, що майже на 32% вище порівняно з аналогічним періодом торік (191,9 грн/кг). Про це заявили в Асоціації “Свинарі України”. Фахівці пояснюють таку динаміку насамперед підвищенням закупівельних цін на промислову свинину. Що відбувається і яких цін чекати споживачам?

Ціни на свинину в супермаркетах і на ринках України

Фокус оглянув цінники в магазинах і на ринках. Якщо розглядати свіжу свинину, то станом на 5 серпня поточні середні ціни на м'ясо у магазинах України становлять від 175 за кг (фарш свинячий) до 295 за кг (найдорожча позиція у категорії — свиняча вирізка).

Свинина дорожчає в Україні - Фокус проаналізував ціни на ринку і в магазинах Фото: Getty

Середні ціни на свинину в супермаркетах*

Свинина (лопатка, охолоджена) — 199-219 грн

Свинина (стегно, охолоджене) — 210–235 грн

Свинина (грудинка) — 215-245 грн

Гуляш зі свинини — 230-260 грн

Свиняче філе (вирізка) — 265–295 грн

Ребра свинячі — 190–210 грн

Фарш свинячий — 175–195 грн

*Оглянуто торговельні мережі: Сільпо, АТБ, Novus, Ашан

Що пропонують приватні продавці: ціни на свіже м’ясо свинини на ринках*

Свіже стегно — 200-225 грн

Грудинка і лопатка — 190-210 грн

Філе (вирізка) — 270-310 грн

Ребра — 180-205 грн

Свинина на кістці (суповий набір) — 120-150 грн

Якщо 2024 року стегно вартувало приблизно 175 грн, то зараз 225 грн. А такий найдоступніший варіант для українців як лопатка, торік коштував 160 грн. Зараз — 190-210 грн

*Проаналізовано дані з наступних областей: Хмельницька, Черкаська, Полтавська, а також Київ, Львів, Одеса.

Якщо подивитися на динаміку цін, то за рік м'ясопродукти зі свинини додали щонайменше 29%. Наприклад, якщо 2024 року стегно вартувало приблизно 175 грн, то зараз 225 грн. А такий найдоступніший варіант для українців як лопатка, торік коштував 160 грн. Зараз — 190-210 грн.

Найдорожча позиція - свиняча вирізка - вона соковита і використовується як для запікання, так і смаження з овочами Фото: Getty Images

Скорочення пропозиції, курс євро та інші чинники: що впливає на вартість свинини

Аналітики Асоціації “Свинарі України” пов'язують здорожчання свинини значною мірою із підвищенням цін закупівлі промислової свинини.

“Торік вища пропозиція свинини на тлі зниження ємності внутрішнього ринку спричинила значне зниження цін на живець свиней забійних кондицій”, — кажуть там і додають, що у січні–травні 2025 року внутрішнє виробництво свинини в Україні скоротилося на 11% загалом, а серед промислових виробників на понад 15%.

Саме ці великі оператори забезпечують понад половину пропозиції свинини на ринку.

Спостерігається тривалий спад у приватному присадибному секторі, який історично забезпечував значну частку м’яса на внутрішньому ринку

“Скорочення пропозиції живця пов’язане з зниженням поголів’я, що тривало протягом кількох останніх років під тиском економічної нестабільності, військових дій та біологічних ризиків, зокрема поширення АЧС (Африканська чума свиней - ред.)”, — пояснюють в АСУ.

Також спостерігається тривалий спад у приватному присадибному секторі, який історично забезпечував значну частку м’яса на внутрішньому ринку.

За словами аналітиків АСУ, посилюють дефіцит і сезонні коливання. Вони зазначають, що літня спека також ускладнює виробничу ситуацію. Через уповільнення росту тварин у спекотну пору року, виробники змушені або зменшувати розміри партій живця, або відтерміновувати їх продаж, що додатково зменшує обсяг доступної продукції.

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За рік майже на третину: чому дорожчає свинина в Україні

“Така ситуація є звичною сезонною зміною пропозиції, яка цьогоріч підсилила вже наявний брак живця на ринку”, — підкреслили в АСУ.

Економісти додають, що зростання цін на м’ясо цього року спричинено також загальними інфляційними процесами, збільшенням витрат виробників через здорожчання енергоносіїв, ветеринарних препаратів і транспортних послуг.

“Маємо ситуацію, коли свинина в роздрібі подорожчала на понад 30% за рік. Це пов’язано не лише з сезонними чинниками, а й зі зменшенням внутрішнього виробництва. Поголів’я скоротилося, а імпорт дорощає через валютні коливання”, — коментує ситуацію економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Споживчий кошик українців здорожчав Фото: Pexels

Думку економіста підтверджує і консультант з агробізнесу, підприємець Дмитро Рожко.

“За роки війни всі традиційні чинники, які раніше слугували надійними індикаторами цін та активності збуту, за моїми спостереженнями, в більшості своїй перестали працювати. Очікувані прогнози не виправдалися. Єдиною стабільною тенденцією залишається сезонне зростання споживання м’яса восени - щороку саме цей період демонструє підвищену активність покупців. Щодо цін, то сьогодні ми спостерігаємо аномальну волатильність, яка перевищує навіть сезонні коливання попиту, що традиційно визначали динаміку ринку. Наразі навіть при збільшенні попиту фіксуємо факти падіння цін і навпаки, після зростанні цін спостерігали підняття попиту”, — зауважив Дмитро Рожко.

За роки війни всі традиційні чинники, які раніше слугували надійними індикаторами цін та активності збуту, за моїми спостереженнями, в більшості своїй перестали працювати

За словами експерта, зростання цін на свинину у вересні може пришвидшитися, проте говорити про це напевно не варто.

"Це не факт, адже зараз складно прогнозувати ціни за попитом”, — сказав експерт агроринку.

Тим часом економісти переважно сходяться в думці, що ціни на свинину до осені залишатимуться на підвищеному рівні. За оптимістичним сценарієм, приріст може сповільнитися, але суттєвого здешевлення очікувати не варто. Адже здорожчання свинини в Україні зумовлене поєднанням внутрішніх та зовнішніх факторів.

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Масло стало на чверть дорожчим, ніж у Польщі: ціни на продукти в Україні наближаються до європейських

Так, на думку аналітиків інвесткомпанії Eavex Capital, значний вплив на формування цін має і зміцнення євро.

“Одним з суттєвих факторів для подорожчання продуктів є підвищення курсу євро. Імпортні продукти часто виступають як орієнтир цін і тому вітчизняні виробники схильні підвищувати ціни, коли ціни на конкурентну продукцію йдуть вгору", — зазначає директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін.

Нагадаємо, іноземний сир витісняє український із полиць магазинів. Як Фокус повідомляв раніше, українці споживають здебільшого європейську продукцію, а не сир вітчизняних виробників