Вартість молочних продуктів в країні влітку помітно злетіла. Фокус з'ясував, на які ціни чекати надалі та чи слід звикати споживачу до пошуку акційних товарів під час закупівель.

Наприкінці літа українці знову стикаються з відчутним зростанням цін на базові продукти, зокрема, молочні. Середня вартість молока в українських супермаркетах влітку 2025 року коливається в межах 39-45 грн за літр, тоді як найдешевша пачка вершкового масла по акції коштує 73,70 грн за 180 г. За даними аналітика "Інфагро" Максима Фастєєва, молока буде більше. Водночас серйозне зростання цін, зокрема, на вершкове масло пов'язане із високим попитом на сировину. Якою буде ситуація з цінами на молоко та масло для споживачів, дослідив Фокус.

Молоко і масло: коли чекати на інші ціни

Як пояснюють фахівці галузі, європейський попит, зокрема, на українське вершкове масло падає, а ціни знижуються. І хоча раніше очікували, що безмитну квоту вичерпають до кінця липня, поставки до ЄС, ймовірно, триватимуть ще кілька тижнів. Це сповільнення експорту призведе до збільшення пропозиції на внутрішньому ринку України, що може сприяти зниженню ціни. Оскільки не так багато українських споживачів готові платити поточну високу ціну, продавцям, скоріше за все, доведеться її скоригувати. Очевидно, що ринок перегрітий, тож виробники та дистриб'ютори найближчим часом переглянуть свою цінову політику.

Зростання цін на сире молоко в Україні зумовлене високим попитом на сировину

Тим часом, за словами Максима Фастєєва, зростання цін на сире молоко в Україні, яке спостерігається від початку року, має тимчасовий характер, подібно до ситуації наприкінці листопада 2024 року. Тоді, незважаючи на дефіцит і конкуренцію, ціни швидко впали вже в середині грудня.

Поточне зростання попиту на сировину пояснюється декількома факторами, передусім, сезонним зниженням пропозиції молока, потребою в протеїні через активний експорт в ЄС, а також в жирах для формування складських запасів масла на осінньо-зимовий період.

Огляд цін на вершкове масло і молоко в супермаркетах України станом на серпень 2025 року змушує замислитися над коригуванням споживчого кошику

Та є і неминучі наслідки, які змінять цю ситуацію, а саме:

пропозиція молока зросте. Покращення кормової бази та температурних умов на початку осені, а також запуск нових проєктів, збільшать обсяги сировини.

протеїну стане більше. Квоти на експорт сухого молока до ЄС майже вичерпані (на 90%), і цей напрямок експорту скоро закриється.

жирів стане більше. Після того, як виробники створять запаси масла і сезон морозива закінчиться, внутрішній попит впаде. Це призведе до зниження ціни на масло спочатку до рівня експорту в ЄС, а потім і до рівня продажів у Молдову.

Тим часом огляд цін на вершкове масло і молоко в супермаркетах України станом на серпень 2025 року змушує замислитися над коригуванням споживчого кошику.

Молоко подорожчало у серпні, а вершкове масло зросло в ціні з 78 грн/200 г до 102 грн/200 г

Ціни на вершкове масло (200 г, жирність 72,5–82%)*

Вершкове масло 73% (Простоквашино) — 89,90 грн;

Масло "Селянське" 72,5% (Галичина) — 84,50 грн;

Масло солодковершкове 82% (Президент) — 105 грн;

Масло фермерське несолоне 82% (Еко-Лавка) — 112 грн;

Масло "Наш Молочник" 72,5% (Lactalis) — 95 грн.

*Оглянуто пропозиції торгових мереж: АТБ, Сільпо, Novus, Varus, Metro.

Ціни на молоко (1 л, жирність 2,5–3,2%)*

Молоко пастеризоване 2,6% (Яготинське) — 41,50 грн;

Молоко ультрапастеризоване 2,5% (Простоквашино) — 38,90 грн;

Молоко фермерське 3,2% (Organic Milk) — 48 грн;

Молоко питне 2,5% (Селянське) — 39,50 грн;

Молоко пастеризоване 3,2% (Від фермера) — 44 грн.

*Оглянуто пропозиції торгових мереж: АТБ, Сільпо, Novus, Varus, Metro.

Зазначимо, що фермерські та органічні продукти в Україні стабільно дорожчі на 10-20% у порівнянні з головними мас-маркет брендами.

Якщо проаналізувати динаміку цін на молоко та вершкове масло в Україні влітку 2025-го, то стане зрозуміло, що молоко подорожчало від 32,5 грн/л у травні до 41,5 грн/л у серпні, а вершкове масло зросло в ціні з 78 грн/200 г до 102 грн/200 г впродовж такого ж періоду.

В Україні влітку зросли ціни на молокопродукти

Як змінилися ціни на молоко та вершкове масло в Україні навесні і влітку 2025 року*

Місяць Молоко (грн/л) Вершкове масло (грн/200 г) Травень 32,5 78,0 Червень 35,0 85,0 Липень 39,0 95,0 Серпень 41,5 102,0

*За даними "ІнфоАгро" та Держстату

Чому зросли ціни на молоко та до яких цін звикати українцям

Як пояснив Фокусу аналітик УКАБ Максим Гопка, основа для формування ціноутворення молочних продуктів йде від закупівельних цін на молоко-сировину. Станом на червень-липень 2025 року вартість не змінюється і в середньому становить 19-19,4 грн/кг з ПДВ.

Подорожчання молока та масла влітку — закономірна реакція ринку на дефіцит сировини Фото: Unsplash

"Порівняно з аналогічним періодом минулого року ціна зросла на +16%. У 2022 та 2023 році ціна на молоко була нижчою, ніж в країнах ЄС, що стимулювало внутрішнє виробництво для збільшення експорту молочних продуктів і внутрішнього споживання, адже вітчизняний продукт був більш привабливий в ціні. У другій половині 2024 року ціни почали зростати через активний попит на сировину (яка була обмежена в період липень-вересень через енергетичну кризу та різке падіння надою в господарствах населення внаслідок сильної спеки)", — додав він.

Те, що подорожчання молока та масла влітку — закономірна реакція ринку на дефіцит сировини, каже і економіст Олег Пендзин.

Ціни на молоко і вершкове масло в Україні зростають через сезонне зниження надоїв, подорожчання енергоресурсів та кормів

"Ціни на молоко і вершкове масло в Україні зростають через сезонне зниження надоїв, подорожчання енергоресурсів та кормів. Все це прямо впливає на собівартість продукції", — додає економіст, керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Ще одним важливим чинником фахівці називають скорочення кількості молочних господарств. Адже частина виробників просто не витримує економічного навантаження, що посилює дефіцит молока в країні.

"Ми маємо істотне скорочення поголів’я корів у домогосподарствах, особливо у сільській місцевості. Менше корів — менше молока, і відповідно — вища ціна", — каже економіст Олег Пендзин.

Тож експерт не бачить підстав для здешевлення молочних продуктів найближчим часом. ціни на молоко й вершкове масло залишатимуться високими принаймні до кінця осені 2025 року.

"Восени ціни можуть зрости ще на 5–7%, якщо не буде зовнішніх інтервенцій чи серйозної державної підтримки аграріїв", — додав експерт.

Водночас дещо стабілізувати ситуацію з молокопродуктами допоможе збільшення пропозиції з боку фермерських кооперативів, проте за умов відсутності державного регулювання це принесе лише короткочасний ефект. За відсутності державної підтримки або доступних кредитів для молочарів, восени 2025-го ціни на молочні продукти можуть зрости, зазначають фахівці.