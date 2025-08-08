Новый вид социальной помощи: какие выплаты доступны малоимущим семьям в Украине

Новый вид социальной помощи предназначен для украинских семей с низкими доходами. Экспериментальный проект расширят с 1 октября.

В Украине с 1 июля стартовал экспериментальный проект по выплатам базовой социальной помощи. Новый вид выплат могут получить семьи с низкими доходами, сообщил Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Базовую социальная помощь выплачивают в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №371 от 25 марта 2025 года, заметили в ПФУ.

Новый вид социальной помощи — кто получит выплаты?

На выплаты к дате обращения могут претендовать семьи, которые уже получают:

соцпомощь из бюджета страны для малообеспеченных семей;

пособия на детей для одиноких матерей;

выплаты на детей в многодетных семьях;

временную госпомощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не могут содержать ребенка или их местонахождение неизвестно.

Далее новый вид социальной помощи расширят, с 1 октября 2025 года к ней добавят другие категории семей. Базовая социальная помощь назначается на семью и выплачивается одному из ее членов, подавшему заявление о назначении выплаты.

Состав семьи определяется следующим образом:

супруги;

несовершеннолетние дети, временно устроенные в семью дети, оставшиеся без родительской опеки до 18 лет. В эту же категорию входят студенты до 23 лет;

холостые совершеннолетние дети с инвалидностью с детства I и II группы, лица с инвалидностью I группы, проживающие с родителями;

нетрудоспособные родители мужа и жены, проживающие с ними;

родственники, проживающие с одиноким лицом с инвалидностью I группы и ухаживающее за ним;

женщина и мужчина, проживающие одной семьей, не состоящие в браке, но имеющие общих детей;

При определении права на получение базовой социальной помощи в состав семьи не включаются такие лица:

находящиеся на полном государственном содержании;

удерживаемые государством-агрессором в плену и в заложниках, этот факт подтверждается сведениями или документами от органов государственной власти

пребывающие за границей.

Пенсионный фонд Украины предупреждает, что состав семьи определяется на дату обращения за назначением государственной поддержки.

Напомним, в Украине повысили выплаты для украинцев, которые пострадали при работе на производстве. Ее размер составит от 800 до 4000 гривен.

Ко Дню Независимости Украины государство предоставит одноразовую денежную помощь для ряда категорий граждан.

Фокус уже писал о единоразовых выплатах ко Дню Независимости Украины. Сумма колеблется от 450 до 3 100 гривен.