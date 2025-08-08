Новий вид соціальної допомоги: які виплати доступні малозабезпеченим родинам в Україні

Новий вид соціальної допомоги призначений для українських родин з низькими доходами. Експериментальний проєкт розширять із 1 жовтня.

В Україні з 1 липня стартував експериментальний проєкт із виплат базової соціальної допомоги. Новий вид виплат можуть отримати родини з низькими доходами, повідомив Пенсійний фонд України (ПФУ).

Базову соціальну допомогу виплачують відповідно до постанови Кабінету міністрів України №371 від 25 березня 2025 року, зауважили в ПФУ.

Новий вид соціальної допомоги — хто отримає виплати?

На виплати до дати звернення можуть претендувати сім'ї, які вже отримують:

соцдопомогу з бюджету країни для малозабезпечених родин;

допомоги на дітей для одиноких матерів;

виплати на дітей у багатодітних родинах;

тимчасову держдопомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не можуть утримувати дитину або їхнє місцезнаходження невідоме.

Далі новий вид соціальної допомоги розширять, з 1 жовтня 2025 року до неї додадуть інші категорії родин. Базова соціальна допомога призначається на родину і виплачується одному з її членів, який подав заяву про призначення виплати.

Склад сім'ї визначається таким способом:

подружжя;

неповнолітні діти, тимчасово влаштовані в сім'ю; діти, які залишилися без батьківського піклування до 18 років. До цієї ж категорії входять студенти до 23 років;

неодружені повнолітні діти з інвалідністю з дитинства I і II групи, особи з інвалідністю I групи, які проживають із батьками;

непрацездатні батьки чоловіка і дружини, які проживають із ними;

родичі, які проживають із самотньою особою з інвалідністю I групи і доглядають за нею;

жінка і чоловік, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей;

Під час визначення права на отримання базової соціальної допомоги до складу сім'ї не включаються такі особи:

які перебувають на повному державному утриманні;

утримувані державою-агресором у полоні та в заручниках, цей факт підтверджується відомостями або документами від органів державної влади;

які перебувають за кордоном.

Пенсійний фонд України попереджає, що склад сім'ї визначається на дату звернення за призначенням державної підтримки.

