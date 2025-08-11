В Украине подешевеют овощи и фрукты: эксперт рассказал, когда будет пик снижения цен (видео)

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук спрогнозировал постепенное снижение цен на некоторые овощи уже в конце лета. В то же время он предупредил, что урожай пострадал от заморозков, поэтому фрукты не так подешевеют, как это было в прошлом году.

Уже в конце лета так называемый борщевой набор начнет падать в цене. Об этом эксперт сообщил в комментарии "Новости.LIVE" 11 августа.

"В этом сезоне у нас будет прирост овощей, где-то порядка до 800 тысяч тонн. Это дополнительные возможности, которые будут влиять на снижение цены. Сейчас мы видим, когда появляется больше предложений под открытым грунтом внутренних производителей, цена постепенно идет вниз", — пояснил он.

Марчук рассказал, что заметнее всего овощи подешевеют уже в ближайший месяц.

"Пик снижения мы ожидаем в конце августа — начале сентября, когда будет массовый сбор овощных культур", — заявил он.

Что же касается фруктов, здесь ситуация — менее позитивная. Урожай плодовых деревьев пострадал из-за весенних заморозков. Из-за этого цены на такие фрукты, в том числе груши и яблоки, сильно не упадут даже с наступлением осени.

"Косточковые, которые мы видели в этом сезоне, их было мало и они были дорогие. Не следует ожидать таких цен, как в позапрошлом или прошлом году. По мере увеличения предложений цена немного просядет, но не намного", — отметил эксперт.

