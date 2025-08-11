В Україні подешевшають овочі та фрукти: експерт розповів, коли буде пік зниження цін (відео)

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук спрогнозував поступове зниження цін на деякі овочі вже наприкінці літа. Водночас він попередив, що врожай постраждав від заморозків, тому фрукти не так подешевшають, як це було минулого року.

Related video

Вже наприкінці літа так званий борщовий набір почне падати в ціні. Про це експерт повідомив у коментарі "Новини.LIVE" 11 серпня.

"Цього сезону в нас буде приріст овочів, десь порядку до 800 тисяч тонн. Це додаткові можливості, які будуть впливати на зниження ціни. Зараз ми бачимо, коли з'являється більше пропозицій під відкритим ґрунтом внутрішніх виробників, ціна поступово йде донизу", — пояснив він.

Марчук розповів, що найпомітніше овочі подешевшають вже в найближчий місяць.

"Пік зниження ми очікуємо наприкінці серпня — на початку вересня, коли буде масовий збір овочевих культур", — заявив він.

Що ж стосується фруктів, тут ситуація — менш позитивна. Врожай плодових дерев постраждав через весняні заморозки. Через це ціни на такі фрукти, в тому числі груші і яблука, сильно не впадуть навіть з наступом осені.

"Кісточкові, які ми бачили у цьому сезоні, їх було мало і вони були дорогі. Не слід очікувати на такі ціни, як позаминулого чи минулого року. В міру збільшення пропозицій ціна трішки просяде, але не набагато", — зауважив експерт.

Нагадаємо, в Асоціації "Свинарі України" повідомили, що ціна на свинину у порівнянні з минулим роком зросла на 32%. При цьому економіст Дмитро Рожко не виключає, що у вересні подорожчання м’яса пришвидшиться.

Голова Союзу українського селянства Іван Томич попередив, що цьогоріч врожайність пшениці в Україні буде найнижчою за останні 10 років. Однак, за прогнозом експерта, подорожчання хліба це не спричинить.