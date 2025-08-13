Украинцы со стажем в 25 лет могут получать 10 тысяч пенсии: кому доступны такие выплаты

То, человек может выйти на пенсию по возрасту в 60, 63 или 65 лет, по закону зависит от его страхового стажа. Стаж работы 25 лет позволяет идти на отдых уже после 63-летия, но размер выплат может быть разным.

Related video

Если в 65 лет человек не имеет даже минимального стажа, он не имеет права на пенсию по возрасту. Однако в такой ситуации можно получать государственную социальную помощь в размере 2361 гривны. Об этом информировали в Пенсионном фонде.

Пенсия после 25 лет стажа

В 2025 году украинцы имеют право выйти на пенсию в 60 лет, если их страховой уже составляет не менее 32 лет. В 63 года можно уйти на отдых, имея стаж 22-32 года, а в 65 — со стажем 15-22 года. То есть, имея стаж работы 25 лет, человек может выйти на пенсию по возрасту только после 63-летия.

"Страховой стаж — это период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше, чем минимальный страховой взнос", — отметили в ПФУ.

Основным документом, который подтверждает стаж, является трудовая книжка. Если же ее нет, стаж устанавливают на основании других документов, выданных на месте работы или учебы, а также с помощью архивов.

Если информация о стаже, приобретенном до 2004 года, есть в реестре застрахованных лиц, пенсия назначается автоматически. Если данных недостаточно, для назначения выплат нужно подавать заявление и дополнительные документы.

Стаж работы 25 лет: размер пенсии: размер пенсии

Журналисты УНИАН посчитали, какую пенсию после 25 лет стажа может получать условный украинец в 2025 году. Для расчета нужны несколько показателей: стаж, размер зарплаты и коэффициент страхового стажа. Коэффициент в этом году составляет количество лет стажа, умноженное на 0,01. Далее это число перемножается с зарплатой.

Итак, если человек проработал 25 лет и получал официальную зарплату в размере 15 тысяч гривен, размер пенсии по возрасту для него составляет 3 750 гривен. Если же работнику со стажем работы 25 лет официально платить 30-40 тысяч, его выплаты на законном отдыхе уже будут достигать 7,5-10 тысяч гривен.

Пенсия в 2025 году: как рассчитать размер

Украинцам доступна возможность посчитать размер пенсии по возрасту самостоятельно, не выходя из дома. Для этого на портале Пенсионного фонда есть специальный калькулятор, куда можно внести индивидуальные данные и получить максимально точный расчет выплат.

Напомним, аналитик Александр Иванчук объяснил, как рассчитать, какого размера человеку нужна финансовая подушка. Он отметил, что лучше хранить сбережения в трех частях.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал, какие овощи и фрукты подешевеют в конце лета. Он предупредил, что урожай пострадал от заморозков, и это отразится на ценах.