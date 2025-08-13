Українці зі стажем у 25 років можуть отримувати 10 тисяч пенсії: кому доступні такі виплати

Те, людина може вийти на пенсію за віком у 60, 63 чи 65 років, за законом залежить від її страхового стажу. Стаж роботи 25 років дозволяє іти на відпочинок вже після 63-річчя, але розмір виплат може бути різним.

Якщо у 65 років людина не має навіть мінімального стажу, вона не має права на пенсію за віком. Однак в такій ситуації можна отримувати державну соціальну допомогу у розмірі 2361 гривні. Про це інформували у Пенсійному фонді.

Пенсія після 25 років стажу

У 2025 році українці мають право вийти на пенсію у 60 років, якщо їхній страховий вже становить щонайменше 32 роки. У 63 роки можна піти на відпочинок, маючи стаж 22-32 роки, а у 65 — зі стажем 15-22 роки. Тобто, маючи стаж роботи 25 років, людина може вийти на пенсію за віком лише після 63-річчя.

"Страховий стаж — це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок", — зауважили у ПФУ.

Основним документом, який підтверджує стаж, є трудова книжка. Якщо ж її немає, стаж встановлюють на підставі інших документів, виданих на місці роботи або навчання, а також за допомогою архівів.

Якщо інформація про стаж, набутий до 2004 року, є в реєстрі застрахованих осіб, пенсія призначається автоматично. Якщо даних недостатньо, для призначення виплат потрібно подавати заяву та додаткові документи.

Стаж роботи 25 років: розмір пенсії

Журналісти УНІАН порахували, яку пенсію після 25 років стажу може отримувати умовний українець у 2025 році. Для розрахунку потрібні кілька показників: стаж, розмір зарплати і коефіцієнт страхового стажу. Коефіцієнт цьогоріч становить кількість років стажу, помножену на 0,01. Далі це число перемножується з зарплатнею.

Отже, якщо людина пропрацювала 25 років і отримувала офіційну зарплату у розмірі 15 тисяч гривень, розмір пенсії за віком для неї становить 3 750 гривень. Якщо ж працівнику зі стажем роботи 25 років офіційно платити 30-40 тисяч, її виплати на законному відпочинку вже сягатимуть 7,5-10 тисяч гривень.

Пенсія в 2025 році: як розрахувати розмір

Українцям доступна можливість порахувати розмір пенсії за віком самостійно, не виходячи з дому. Для цього на порталі Пенсійного фонду є спеціальний калькулятор, куди можна внести індивідуальні дані та отримати максимально точний розрахунок виплат.

