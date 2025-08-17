В Украине подростки могут официально работать с 16 лет, а с согласия родителей — с 15-ти. Фокус выяснил, что предлагают компании школьникам, какие вакансии самые популярные среди молодежи, а также, как привлечение детей помогает компаниям преодолеть кадровый голод.

В Украине разрешено трудоустройство несовершеннолетних. Но для них предусмотрены ограничения: сокращенное рабочее время, запрет ночных смен и физически тяжелых работ, а также повышенная ответственность работодателя. Эти требования часто сдерживают желание компаний брать на работу подростков. HR-эксперты, юристы и сами работодатели рассказали Фокусу, насколько компании охотно берут детей на работу и выгодно ли им работать в Украине.

Что предлагают подросткам — статистика вакансий для молодежи

По данным таких порталов по поиску работы, как Work.ua и Robota.ua, по состоянию на август 2025 года около 3,5% от всех вакансий имеют пометку "для студентов" или "без опыта". Самые популярные сферы — розничная торговля, HoReCa (кафе, рестораны), курьерская доставка, промоакции, вакансии продавца-консультанта, официанта, промоутера, оператора call-центра.

Работа и стажировка для школьников — какие есть легальные условия и права несовершеннолетних Фото: Getty

То есть, спрос есть, но предложение ограничено определенными отраслями и в основном предусматривает низкую оплату и временный характер работы — во время каникул.

По данным сайта AgroReview, летом 2025 года доля несовершеннолетних, активно ищущих работу, выросла с 3% до 6%. Более половины вакансий (55%) всего рынка опубликовано для кандидатов без опыта, преимущественно в сферах квалифицированных работ и производства. Среди работодателей, которые активно начали привлекать молодежь к работе, есть такие компании, как "МакДональдз", "Эпицентр" и "Сильпо".

Как отмечает эксперт по рынку труда, владелица консалтинговой компании Talent Match Наталья Слинько, в Украине работодатели очень редко берут на работу тех, кто еще не достиг совершеннолетия, ведь существует высокая ответственность. Это и ментальность, и законодательство. В традиционном украинском обществе подростки раньше помогали родителям в хозяйстве, но не были полноценными участниками рынка труда. Для многих работодателей до сих пор существует "гэп в мышлении" — они не видят в 16-летнем кандидате будущего специалиста, а скорее временного помощника.

"Я вижу в трудоустройстве молодежи не столько решение кадрового вопроса, сколько инвестицию. Ведь дети в 16 лет не могут полноценно работать полный день, к тому же их надо обучать, дать время на адаптацию. На примере таких компаний, как "МакДональдз", сеть "Аврора", можно говорить об очень классно проработанной системе роста. Даже если ребенок, закончив школу, поступает куда-то учиться, он может продолжать работать в этих командах, потому что там заботятся о семейной культуре, культуре поддержки, обучения. Каждый человек знает, чего и как именно он может достичь. Большинство их вакансий закрывается именно из ритейла, например, ресторанов, куда люди приходили работать на простые позиции и построили карьеру. Сотрудники, которые там доросли до топ-менеджеров, профессиональных специалистов, экспертов, именно так входили в работу", — рассказала эксперт.

В "МакДональдз" Фокусу подтвердили, что действительно предлагают активным и инициативным подросткам получить опыт и стать частью команды.

"На сегодня 15% директоров ресторанов "МакДональдз" получили эту должность в возрасте до 25 лет включительно. Кроме того, для молодежи это также возможность подработки во время каникул или в течение года, ведь "МакДональдз" предлагает гибкий график, позволяющий находить баланс между работой, учебой и личной жизнью", — ответили в компании.

Что касается ограничений по законодательству, то несовершеннолетние сотрудники могут работать только во временной промежуток с 7:00 до 21:00, ученики во время учебного года — не более 18 часов в неделю, а те, кто не учится в школе, и студенты — не более 36 часов в неделю.

Закон определяет правила и гарантии для труда несовершеннолетних Фото: Freepik

Юридический фактор: специфика трудовых договоров с детьми

Украинское законодательство четко определяет правила и гарантии для труда несовершеннолетних, предоставляя им дополнительные льготы и защиту. В то же время закон возлагает на работодателя высокую ответственность за несовершеннолетнего работника — от медицинских осмотров до ограничений в продолжительности рабочего времени и запрета определенных видов работ. Это уменьшает готовность бизнеса открывать вакансии для школьников.

Программы коротких оплачиваемых стажировок для учеников 9-10 классов могут изменить картину с профессиональным образованием Фото: УНИАН

С какого возраста можно работать в Украине

С 16 лет — можно трудоустраиваться без ограничений, как и совершеннолетние.

С 15 лет — можно работать, но только с согласия одного из родителей или опекуна.

С 14 лет — можно выполнять легкую работу, которая не вредит здоровью и не мешает учебе. Это возможно исключительно в свободное от учебы время, с согласия одного из родителей или опекуна.

Для несовершеннолетних в Украине действуют особые условия труда, в частности продолжительность рабочего времени сокращена. Запрещены тяжелые работы, а также работы с вредными или опасными условиями. Детям нельзя работать под землей, ночью и в выходные дни, а также приобщаться к работам, связанным с подъемом и перемещением тяжестей, превышающих установленные нормы.

Перед принятием на работу, а затем ежегодно до достижения 21 года ребенок должен проходить медицинский осмотр.

Что касается отпуска, то он предоставляется несовершеннолетним в удобное для них время. А его полная продолжительность может быть предоставлена уже в первый год работы, даже если еще не прошло 6 месяцев непрерывной работы на предприятии.

"Уволить несовершеннолетнего работника по инициативе работодателя можно только с согласия районной (городской) службы по делам детей. На предприятиях, где работают несовершеннолетние, ведется специальный учет с датами их рождения", — добавляет Анна Даниэль, управляющий партнер Адвокатского бюро "Анны Даниэль".

Юрист также отметила, что родители, опекуны или государственные органы имеют право требовать расторжения трудового договора, если работа угрожает здоровью ребенка или нарушает его законные интересы. Эти нормы Кодекса законов о труде Украины обеспечивают особую защиту для несовершеннолетних работников, позволяя им приобретать трудовой опыт без риска для здоровья и обучения.

Важно

Как прокомментировала Фокусу вопрос трудоустройства операционный лидер Human Capital в сети "Аврора" Анна Приходченко, в компании официально оформляют подростков, согласно действующему законодательству, а зарплату детям назначают на уровне с другими работниками сети.

"Подростки привлекаются к работе в наших магазинах на позиции младших продавцов. Они помогают выкладывать товар, поддерживают порядок в магазине и общаются с покупателями. За каждым подростком закрепляется наставник, который объясняет нюансы работы и помогает адаптироваться. В случае любого вопроса молодой сотрудник может обратиться к любому из нашей большой команды. Зарплату назначают на уровне с другими работниками компании, без исключений. Также молодежь получает доступ к бесплатным юридическим консультациям, дополнительно имеют 15% скидку на покупки в нашей сети", — рассказала Анна Приходченко.

Тренд в трудоустройстве молодежи задают крупные компании Фото: 24 Канал

От трендсеттеров к традиции: приживется ли качественное трудоустройство подростков в Украине

Тренд в трудоустройстве молодежи, который задают крупные компании, показывает, что привлечение работников с 16 лет — это не проблема, а инвестиция. Кейсы по трудоустройству детей "МакДональдз" и "Авроры" доказывают, что подобные подходы достойны внимания других работодателей и могут повлиять на ситуацию с профессиональной ориентацией молодежи в Украине.

Для подростков работа в таких компаниях — не только возможность официально зарабатывать, но и попробовать себя в корпоративной среде и понять, какой тип работы подходит лично им. К тому же, возможность карьерного роста изнутри оценили немало нынешних менеджеров, которые начинали с базовых позиций.

"Большое внимание у нас в компании уделяют обучению. После трудоустройства подростки имеют доступ к более 40 внутренним курсам и тренингам, а еще им предлагают частичную или полную компенсацией стоимости изучения английского языка. По достижении 18 лет молодые сотрудники могут работать в магазинах, в распределительных центрах или офисах поддержки", — добавляют в "Авроре".

В то же время главным препятствием для школьных стажировок и работы для подростков, по мнению эксперта по рынку труда Натальи Слинько, является отсутствие достаточного количества работодателей, готовых взять подростков хотя бы на полдня для ознакомления с профессией. Ведь возможность попробовать себя в профессии еще в юном возрасте, что, по сути, является шансом заглянуть в будущее, к сожалению, не принимается во внимание. В Украине такой опыт в основном начинается уже после окончания учебы. Из-за этого школьники часто выбирают "универсальные" специальности вроде менеджмента, не понимая, какие конкретные профессии им действительно интересны. Если же компании будут создавать программы коротких оплачиваемых стажировок для учеников 9-10 классов, это сможет изменить картину с профессиональным образованием и подготовкой экспертных кадров.

Главным препятствием для школьных стажировок и работы является отсутствие достаточного количества работодателей Фото: Freepik

"Ситуация с профессиональным и экспертным образованием могла бы значительно улучшиться, если бы компании имели возможность показывать школьникам реальную работу, предлагая оплачиваемые стажировки на неполный рабочий день. Если бы работодатели инвестировали в обучение молодежи и показывали, как выглядят разные профессии, мы бы получили совсем другой подход к выбору будущей карьеры. К сожалению, Украина значительно отстает в этом направлении, поскольку лишь небольшое количество компаний готовы инвестировать в такой формат сотрудничества", — отметила Наталья Слинько.

Поэтому, со временем будет понятно, насколько жизнеспособными будут программы по трудоустройству для молодежи в Украине. Ведь все зависит от стратегии, дальновидности и цели развивать собственные кадры на местах самих работодателей. Однако с учетом огромной демографической проблемы в Украине из-за потери миллионов в результате миграции, вероятно, все чаще компании и малые предприятия будут готовы привлекать к работе и студентов, и старших школьников.

"Программа для несовершеннолетних — это часть нашей стратегии безбарьерности, это о равных возможностях, которые имеют все, независимо от возраста, пола и опыта. Некоторые молодые сотрудники уже получили свои первые зарплаты, и многие из них намерены продолжать работу во время учебного года", — рассказала Анна Приходченко.