В Україні підлітки можуть офіційно працювати з 16 років, а за згодою батьків — з 15-ти. Фокус з’ясував, що пропонують компанії школярам, які вакансії найпопулярніші серед молоді, а також, як залучення дітей допомагає компаніям подолати кадровий голод.

В Україні дозволено працевлаштування неповнолітніх. Та для них передбачені обмеження: скорочений робочий час, заборона нічних змін і фізично важких робіт, а також підвищена відповідальність роботодавця. Ці вимоги часто стримують бажання компаній брати на роботу підлітків. HR-експерти, юристи та самі роботодавці розповіли Фокусу, наскільки компанії охоче беруть дітей на роботу та чи вигідно їм працювати в Україні.

Що пропонують підліткам — статистика вакансій для молоді

За даними таких порталів з пошуку роботи, як Work.ua та Robota.ua, станом на серпень 2025 року близько 3,5% від усіх вакансій мають позначку “для студентів” або “без досвіду”. Найпопулярніші сфери — роздрібна торгівля, HoReCa (кафе, ресторани), кур’єрська доставка, промоакції, вакансії продавця-консультанта, офіціанта, промоутера, оператора call-центру.

Тобто, попит є, але пропозиція обмежена певними галузями і здебільшого передбачає низьку оплату та тимчасовий характер роботи - під час канікул.

За даними сайту AgroReview, влітку 2025 року частка неповнолітніх, які активно шукають роботу, зросла з 3% до 6%. Більше половини вакансій (55%) усього ринку опубліковано для кандидатів без досвіду, переважно у сферах кваліфікованих робіт і виробництва. Серед роботодавців, які активно почали залучати молодь до праці, є такі компанії, як “МакДональдз”, “Епіцентр” та “Сільпо”.

Як зазначає експертка з ринку праці, власниця консалтингової компанії Talent Match Наталія Слинько, в Україні роботодавці дуже рідко беруть на роботу тих, хто ще не досяг повноліття, адже існує висока відповідальність. Це і ментальність, і законодавство. У традиційному українському суспільстві підлітки раніше допомагали батькам у господарстві, але не були повноцінними учасниками ринку праці. Для багатьох роботодавців і досі існує “геп у мисленні” — вони не бачать у 16-річному кандидатові майбутнього фахівця, а радше тимчасового помічника.

“Я вбачаю в працевлаштуванні молоді не так вирішення кадрового питання, скільки інвестицію. Адже діти в 16 років не можуть повноцінно працювати повний день, до того ж їх треба навчати, дати час на адаптацію. На прикладі таких компаній, як “МакДональдз”, мережа “Аврора”, можна говорити про дуже класно пророблену систему росту. Навіть якщо дитина, закінчивши школу, вступає кудись навчатися, вона може продовжувати працювати в цих командах, тому що там піклуються про сімейну культуру, культуру підтримки, навчання. Кожна людина знає, чого і як саме вона може досягти. Більшість їхніх вакансій закривається саме з рітейлу, наприклад, ресторанів, куди люди приходили працювати на прості позиції і побудували кар'єру. Співробітники, які там доросли до топ-менеджерів, професіональних спеціалістів, експертів, саме так входили в роботу”, — розповіла експертка.

У «МакДональдз» Фокусу підтвердили, що дійсно пропонують активним та ініціативним підліткам отримати досвід і стати частиною команди.

“На сьогодні 15% директорів ресторанів «МакДональдз» здобули цю посаду у віці до 25 років включно. Крім того, для молоді це також можливість підробітку під час канікул або ж протягом року, адже «МакДональдз» пропонує гнучкий графік, що дозволяє знаходити баланс між роботою, навчанням та особистим життям”, - відповіли в компанії.

Щодо обмежень за законодавством, то неповнолітні співробітники можуть працювати лише в часовий проміжок з 7:00 до 21:00, учні під час навчального року — не більше 18 годин на тиждень, а ті, хто не навчається в школі, та студенти — не більше 36 годин на тиждень.

Юридичний фактор: специфіка трудових договорів з дітьми

Українське законодавство чітко визначає правила і гарантії для праці неповнолітніх, надаючи їм додаткові пільги й захист. Водночас закон покладає на роботодавця високу відповідальність за неповнолітнього працівника — від медичних оглядів до обмежень у тривалості робочого часу та заборони певних видів робіт. Це зменшує готовність бізнесу відкривати вакансії для школярів.

З якого віку можна працювати в Україні

З 16 років - можна працевлаштовуватися без обмежень, як і повнолітні.

З 15 років - можна працювати, але лише за згодою одного з батьків або опікуна.

З 14 років - можна виконувати легку роботу, яка не шкодить здоров’ю та не заважає навчанню. Це можливо виключно у вільний від навчання час, за згодою одного з батьків або опікуна.

Для неповнолітніх в Україні є чинними особливі умови праці, зокрема тривалість робочого часу скорочено. Заборонені важкі роботи, а також роботи зі шкідливими або небезпечними умовами. Дітям не можна працювати під землею, вночі та у вихідні дні, а також долучатися до робіт, пов'язаних з підійманням та переміщенням важких речей, що перевищують встановлені норми.

Перед прийняттям на роботу, а потім щороку до досягнення 21 року дитина має проходити медичний огляд.

Щодо відпустки, то вона надається неповнолітнім у зручний для них час. А її повна тривалість може бути надана вже в перший рік роботи, навіть якщо ще не минуло 6 місяців безперервної роботи на підприємстві.

“Звільнити неповнолітнього працівника з ініціативи роботодавця можна лише за згодою районної (міської) служби у справах дітей. На підприємствах, де працюють неповнолітні, ведеться спеціальний облік з датами їх народження”, - додає Анна Даніель, керуюча партнерка Адвокатського бюро “Анни Даніель”.

Юристка також зауважила, що батьки, опікуни або державні органи мають право вимагати розірвання трудового договору, якщо робота загрожує здоров’ю дитини або порушує її законні інтереси. Ці норми Кодексу законів про працю України забезпечують особливий захист для неповнолітніх працівників, дозволяючи їм набувати трудового досвіду без ризику для здоров'я та навчання.

Як прокоментувала Фокусу питання працевлаштування операційна лідерка Human Capital в мережі “Аврора” Ганна Приходченко, в компанії офіційно оформляють підлітків, згідно чинного законодавства, а зарплату дітям призначають на рівні з іншими працівниками мережі.

“Підлітки залучаються до роботи в наших магазинах на позиції молодших продавців. Вони допомагають викладати товар, підтримують порядок у магазині та спілкуються із покупцями. За кожним підлітком закріплюється наставник, який пояснює нюанси роботи і допомагає адаптуватися. У разі будь-якого питання молодий співробітник може звернутись до будь-кого з нашої великої команди. Зарплату призначають на рівні з іншими працівниками компанії, без винятків. Також молодь отримує доступ до безкоштовних юридичних консультацій, додатково мають 15% знижку на покупки у нашій мережі”, — розповіла Ганна Приходченко.

Від трендсеттерів до традиції: чи приживеться якісне працевлаштування підлітків в Україні

Тренд у працевлаштуванні молоді, який задають великі компанії, показує, що залучення працівників з 16 років — це не проблема, а інвестиція. Кейси з працевлаштування дітей «МакДональдз» і «Аврори» доводять, що подібні підходи варті уваги інших роботодавців і можуть вплинути на ситуацію з професійною орієнтацією молоді в Україні.

Для підлітків робота у таких компаніях — не лише можливість офіційно заробляти, а й спробувати себе у корпоративному середовищі та зрозуміти, який тип роботи підходить особисто їм. До того ж, можливість кар’єрного зростання зсередини оцінили чимало нинішніх менеджерів, які починали з базових позицій.

“Велику увагу у нас в компанії приділяють навчанню. Після працевлаштування підлітки мають доступ до понад 40 внутрішніх курсів і тренінгів, а ще їм пропонують часткову або повну компенсацією вартості вивчення англійської мови. Після досягнення 18 років молоді співробітники можуть працювати в магазинах, у розподільчих центрах або офісах підтримки”, — додають в “Аврорі”.

Водночас головною перешкодою для шкільних стажувань і роботи для підлітків, на думку експертки з ринку праці Наталії Слинько, є відсутність достатньої кількості роботодавців, готових взяти підлітків хоча б на пів дня для ознайомлення з професією. Адже можливість спробувати себе в професії ще в юному віці, що, по суті, є шансом зазирнути в майбутнє, на жаль, не береться до уваги. В Україні такий досвід здебільшого починається вже після закінчення навчання. Через це школярі часто обирають "універсальні" спеціальності на кшталт менеджменту, не розуміючи, які конкретні професії їм дійсно цікаві. Якщо ж компанії створюватимуть програми коротких оплачуваних стажувань для учнів 9-10 класів, це зможе змінити картину з професійною освітою та підготовкою експертних кадрів.

“Ситуація з професійною та експертною освітою могла б значно покращитися, якби компанії мали змогу показувати школярам реальну роботу, пропонуючи оплачувані стажування на неповний робочий день. Якби роботодавці інвестували в навчання молоді та показували, як виглядають різні професії, ми б отримали зовсім інший підхід до вибору майбутньої кар’єри. На жаль, Україна значно відстає в цьому напрямку, оскільки лише невелика кількість компаній готові інвестувати в такий формат співпраці”, — зазначила Наталія Слинько.

Тож, з часом буде зрозуміло, наскільки життєздатними будуть програми з працевлаштування для молоді в Україні. Адже все залежить від стратегії, далекоглядності та мети розвивати власні кадри на місцях самих роботодавців. Проте з урахуванням величезної демографічної проблеми в Україні через втрату мільйонів внаслідок міграції, ймовірно, все частіше компанії та малі підприємства будуть готові залучати до роботи і студентів, і старших школярів.

“Програма для неповнолітніх — це частина нашої стратегії безбар’єрності, це про рівні можливості, які мають всі, незалежно від віку, статі та досвіду. Деякі молоді співробітники вже отримали свої перші зарплати, і багато хто з них має намір продовжувати роботу під час навчального року”, — розповіла Ганна Приходченко.