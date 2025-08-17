Как получать две пенсии в Украине: детали реформы пенсионной системы

В Украине готовят масштабные изменения в сфере социального обеспечения. Нововведения предусматривают появление второй пенсии, а также обновление правил предоставления пособий.

Related video

Как сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин, в течение ближайших 100 дней планируется презентация новой пенсионной реформы. Речь идет о внедрении накопительной системы, которая будет действовать параллельно с действующей солидарной. Это означает, что украинцы смогут получать сразу две пенсии.

По замыслу правительства, накопительная пенсия будет работать через персональные счета граждан, где будут храниться взносы для будущих выплат. Солидарная же система станет более зависимой от продолжительности и суммы уплаченных взносов.

Кроме того, реформа предусматривает ряд других изменений в социальной сфере:

введение профессиональных пенсий для отдельных категорий работников;

обновление правил расчета прожиточного минимума и социальной помощи;

увеличение выплат при рождении ребенка;

создание "единого окна" для переселенцев;

новый подход к поддержке людей с инвалидностью — в зависимости от степени утраты трудоспособности, а не от формальной группы.

Параллельно правительство планирует принять Социальный кодекс — документ, который объединит все правила предоставления социальной помощи и льгот.

Детали реформы и конкретные суммы пока не раскрывают, поскольку проект должен пройти согласование в правительстве и парламенте. Ожидается, что внедрение накопительной пенсии станет обязательным после многолетних отложений.

Напомним, ранее правительство неоднократно обсуждало идею двойной пенсионной системы, однако запуск откладывался из-за экономических и политических обстоятельств.

Как сообщал Фокус, в Украине планируется реформа — введение "пенсионных баллов", которые будут начисляться за стаж. Пенсия 2025 будет состоять из двух частей и будет считаться по другой формуле.

Фокус также писал, что пенсионерам с дополнительным стажем могут начислять дополнительные надбавки. Однако сумма доплаты не может превышать 1% от прожиточного минимума.