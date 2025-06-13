Пенсионная реформа в Украине: как на выплаты повлияют новые "баллы"

В Украине планируется реформа — введение "пенсионных баллов", которые будут начисляться за стаж. Пенсия 2025 будет состоять из двух частей и будет считаться по другой формуле.

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"Реформа имеет потенциал, но одновременно — и серьезные угрозы. Баллы — это лишь условная единица учета. Стоимость одного балла не фиксирована и зависит от государства. Поэтому все расчеты — только ориентировочные", — пояснили журналистам "Украинских новостей" в юридической компании "Мережа права".

Пенсия 2025: что изменится

Основные предложенные изменения следующие:

пенсия состоит из двух частей — базовой (30% от минимальной зарплаты) и страховой (зависит от "пенсионных баллов);

"пенсионные баллы" начисляются за официальный стаж работы, каждый месяц со средней зарплатой дает 10 таких баллов;

страховая часть рассчитываются по формуле — количество баллов надо умножать на стоимость одного балла (которую ежегодно будет определять правительство).

Пенсия 2025: как "баллы" повлияют на выплаты

Юристы предложили для лучшего понимания рассмотреть реформу на воображаемом примере. Пенсионер Дмитрий 35 лет работал официально, получая среднюю зарплату. За каждый месяц он получил 10 баллов, всего получается 4200. Если стоимость одного "пенсионного балла" составляет 1,02 гривны, то это превращается в 4284 гривны. Вместе с базовой частью (1848 гривен) получается пенсия в 6132 гривны.

Сейчас пенсия в Украине рассчитывается иначе: средняя зарплата за три года умножается на индивидуальный коэффициент и на коэффициент страхового стажа. Тот же пенсионер Дмитрий при этих условиях получал бы пенсию в 5269 гривен пенсии, то есть меньше почти на 900 гривен, ведь его коэффициенты составляют 1% и 0,35 соответственно, а средняя зарплата по стране — 15056 гривен. Итак, изменения могут несколько повысить выплаты украинцам.

Пенсия 2025: риски новой системы с "баллами"

"Идея с пенсионными баллами — это попытка сделать систему более прозрачной, однако она не решает главной проблемы 00 низкого уровня пенсионного обеспечения. Все ключевые показатели — стоимость балла, уровень базовой пенсии — остаются в полном распоряжении правительства. В случае инфляционного давления или дефицита бюджета это создает серьезные риски для пенсионеров", — отметил адвокат Дмитрий Корсун.

Среди потенциальных преимуществ — стимул работать официально и платить взносы и упорядочение принципов начисления выплат. Однако также есть риски — высокий уровень зависимости от политических решений и состояния бюджета, уязвимость "пенсионных баллов" перед инфляцией, отсутствие реальных изменений для тех, кто уже вышел на пенсию.

Пока пенсионная реформа не заработала, ведь продолжается подготовка законодательных изменений. Но юристы советуют готовиться к ней уже сегодня, а именно: следить за официальными обновлениями, проверить, корректно ли посчитаны все периоды стажа и учтены ли они вместе с данными о зарплате для расчета пенсии.

Напомним, в Пенсионном фонде объясняли, что стаж можно "докупить". Некоторые украинцы, если им не будет хватать стажа и одновременно они не будут соответствовать условиям, рискуют остаться вообще без выплат.

В СМИ сообщали, что пенсионерам с дополнительным стажем могут начислять дополнительные надбавки. Однако сумма доплаты не может превышать 1% от прожиточного минимума.