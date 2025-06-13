Пенсійна реформа в Україні: як на виплати вплинуть нові "бали"

В Україні планується реформа — запровадження "пенсійних балів", які нараховуватимуться за стаж. Пенсія 2025 складатиметься з двох частин і рахуватиметься за іншою формулою.

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"Реформа має потенціал, але водночас — і серйозні загрози. Бали — це лише умовна одиниця обліку. Вартість одного бала не фіксована і залежить від держави. Тому всі розрахунки — лише орієнтовні", — пояснили журналістам "Українських новин" у юридичній компанії "Мережа права".

Пенсія 2025: що зміниться

Основні запропоновані зміни такі:

пенсія складається з двох частин — базової (30% від мінімальної зарплати) і страхової (залежить від "пенсійних балів);

"пенсійні бали" нараховуються за офіційний стаж роботи, кожен місяць з середньою зарплатою дає 10 таких балів;

страхова частина розраховуються за формулою — кількість балів треба множити на вартість одного бала (яку щороку визначатиме уряд).

Пенсія 2025: як "бали" вплинуть на виплати

Юристи запропонували для кращого розуміння розглянути реформу на уявному прикладі. Пенсіонер Дмитро 35 років працював офіційно, отримуючи середню зарплату. За кожен місяць він отримав 10 балів, загалом виходить 4200. Якщо вартість одного "пенсійного бала" становить 1,02 гривні, то це перетворюється у 4284 гривні. Разом з базовою частиною (1848 гривень) виходить пенсія у 6132 гривні.

Нині пенсія в Україні розраховується інакше: середня зарплата за три роки множиться на індивідуальний коефіцієнт і на коефіцієнт страхового стажу. Той самий пенсіонер Дмитро за цих умов отримував би пенсію у 5269 гривень пенсії, тобто меншу майже на 900 гривень, адже його коефіцієнти становлять 1% і 0,35 відповідно, а середня зарплатня по країні — 15056 гривень. Отже, зміни можуть дещо підвищити виплати українцям.

Пенсія 2025: ризики нової системи з "балами"

"Ідея з пенсійними балами — це спроба зробити систему більш прозорою, однак вона не вирішує головної проблеми 00 низького рівня пенсійного забезпечення. Усі ключові показники — вартість бала, рівень базової пенсії — залишаються у повному розпорядженні уряду. У разі інфляційного тиску чи дефіциту бюджету це створює серйозні ризики для пенсіонерів", — зауважив адвокат Дмитро Корсун.

Серед потенційних переваг — стимул працювати офіційно й сплачувати внески й упорядкування принципів нарахування виплат. Однак також є ризики — високий рівень залежності від політичних рішень і стану бюджету, вразливість "пенсійних балів" перед інфляцією, відсутність реальних змін для тих, хто вже вийшов на пенсію.

Поки пенсійна реформа не запрацювала, адже триває підготовка законодавчих змін. Але юристи радять готуватись до неї вже сьогодні, а саме: стежити за офіційними оновленнями, перевірити, чи коректно пораховані всі періоди стажу й чи враховані вони разом з даними про зарплату для розрахунку пенсії.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді пояснювали, що стаж можна "докупити". Деякі українці, якщо їм бракуватиме стажу й водночас вони не відповідатимуть умовам, ризикують залишитись взагалі без виплат.

У ЗМІ повідомляли, що пенсіонерам з додатковим стажем можуть нараховувати додаткові надбавки. Однак сума доплати не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму.