Як отримувати дві пенсії в Україні: деталі реформи пенсійної системи

В Україні готують масштабні зміни у сфері соціального забезпечення. Нововведення передбачають появу другої пенсії, а також оновлення правил надання допомог.

Related video

Як повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін, протягом найближчих 100 днів планується презентація нової пенсійної реформи. Йдеться про впровадження накопичувальної системи, яка діятиме паралельно із чинною солідарною. Це означає, що українці зможуть отримувати одразу дві пенсії.

За задумом уряду, накопичувальна пенсія працюватиме через персональні рахунки громадян, де зберігатимуться внески для майбутніх виплат. Солідарна ж система стане більш залежною від тривалості та суми сплачених внесків.

Крім того, реформа передбачає низку інших змін у соціальній сфері:

введення професійних пенсій для окремих категорій працівників;

оновлення правил розрахунку прожиткового мінімуму та соціальної допомоги;

збільшення виплат при народженні дитини;

створення "єдиного вікна" для переселенців;

новий підхід до підтримки людей з інвалідністю – залежно від ступеня втрати працездатності, а не від формальної групи.

Паралельно уряд планує ухвалити Соціальний кодекс – документ, який об’єднає всі правила надання соціальної допомоги та пільг.

Деталі реформи та конкретні суми поки що не розкривають, оскільки проєкт має пройти погодження в уряді та парламенті. Очікується, що впровадження накопичувальної пенсії стане обов’язковим після багаторічних відкладень.

Нагадаємо, раніше уряд неодноразово обговорював ідею подвійної пенсійної системи, однак запуск відкладався через економічні та політичні обставини.

Як повідомляв Фокус, в Україні планується реформа — запровадження "пенсійних балів", які нараховуватимуться за стаж. Пенсія 2025 складатиметься з двох частин і рахуватиметься за іншою формулою.

Фокус також писав, що пенсіонерам з додатковим стажем можуть нараховувати додаткові надбавки. Однак сума доплати не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму.