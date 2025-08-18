Врачам планируют поднять зарплату: сколько они смогут получать в Украине (видео)

В Украине планируют повысить зарплаты врачам первичной и экстренной медицины до 35 тысяч гривен.

По информации премьер-министра Юлии Свириденко, эти изменения предусмотрены в проекте Программы действий Правительства, которую сегодня презентовали. Документ базируется на четырех ключевых направлениях — безопасность, экономика, достоинство человека и восстановление — и содержит 12 приоритетов.

В частности, в части здравоохранения предусмотрено повышение зарплат для медиков первичной и экстренной помощи, дополнительные стимулы для врачей в селах и прифронтовых регионах, открытие 200 Центров ментального здоровья и почти 300 реабилитационных пространств. Также запланирован запуск электронных сервисов — е-Кабинета пациента и е-Лицензии.

Трансляция презентации программы действий Правительства

"Базовая зарплата врачей первичной и экстренной медицины должна составлять не менее 35 тысяч гривен. Для молодых специалистов, которые после интернатуры будут работать в прифронтовых регионах, мы увеличили единовременное пособие в 13 раз — до 200 тысяч гривен. Кроме того, медики смогут получить служебное жилье. Нам нужно перейти к системе профилактических чекапов, ведь это дает возможность качественной диагностики и правильного планирования. Мы запланировали ежегодные обследования с 2026 года: каждый человек в возрасте до 40 лет сможет раз в год бесплатно пройти проверку здоровья. Для нас важно, что этот проект уже запускается", — отметила премьер-министр Юлия Свириденко во время презентации Программы действий правительства.

Презентация программы действий Правительства Фото: Юлия Свириденко / Facebook

Среди других направлений правительственного плана — усиление обороноспособности, развитие программы "Made in Ukraine", масштабное восстановление жилья и инфраструктуры, поддержка ветеранов, а также реформа образования и науки.

