Лікарям планують підняти зарплату: скільки вони зможуть отримувати в Україні (відео)

В Україні планують підвищити зарплати лікарям первинної та екстреної медицини до 35 тисяч гривень.

За інформацією прем’єр-міністра Юлії Свириденко, ці зміни передбачені у проєкті Програми дій Уряду, яку сьогодні презентували. Документ базується на чотирьох ключових напрямах — безпека, економіка, гідність людини та відбудова — та містить 12 пріоритетів.

Зокрема, в частині охорони здоров’я передбачено підвищення зарплат для медиків первинної та екстреної допомоги, додаткові стимули для лікарів у селах та прифронтових регіонах, відкриття 200 Центрів ментального здоров’я та майже 300 реабілітаційних просторів. Також заплановано запуск електронних сервісів — е-Кабінету пацієнта та е-Ліцензії.

Трансляція презентації програми дій Уряду

"Базова зарплата лікарів первинної та екстреної медицини має становити не менше 35 тисяч гривень. Для молодих спеціалістів, які після інтернатури працюватимуть у прифронтових регіонах, ми збільшили одноразову допомогу у 13 разів — до 200 тисяч гривень. Крім того, медики зможуть отримати службове житло. Нам потрібно перейти до системи профілактичних чекапів, адже це дає можливість якісної діагностики та правильного планування. Ми запланували щорічні обстеження з 2026 року: кожна людина віком до 40 років зможе раз на рік безоплатно пройти перевірку здоров’я. Для нас важливо, що цей проєкт уже запускається", — наголосила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час презентації Програми дій уряду.

Презентація програми дій Уряду Фото: Юлія Свириденко / Facebook

Серед інших напрямів урядового плану — посилення обороноздатності, розвиток програми "Made in Ukraine", масштабна відбудова житла та інфраструктури, підтримка ветеранів, а також реформа освіти і науки.

Нагадаємо, що з 31 липня в Україні діють нові правила військового обліку. На Кіровоградщині це стосується жінок із медичною та фармацевтичною освітою — їх автоматично ставлять на облік без особистого звернення до ТЦК.

Також Фокус писав, що деякі категорії медичних працівників мають право на дострокову пенсію за вислугу років. Йдеться про лікарів, середній медперсонал, провізорів і фармацевтів, незалежно від посади