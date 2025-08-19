Пенсионеры в Украине получат надбавки: кому заплатят почти 1000 гривен

В Украине пожилые граждане старше 80 лет, которые нуждаются в постороннем уходе из-за ухудшения здоровья, могут рассчитывать на дополнительную выплату к пенсии.

Related video

На сегодняшний день размер надбавки составляет 944,4 гривны. Об этом говорится в Законе "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

Право на такую доплату имеют пенсионеры по возрасту. Выплата предназначена для тех, кто физически не может самостоятельно заботиться о себе и нуждается в постоянной поддержке.

Чтобы оформить надбавку, необходимо обратиться в Пенсионный фонд с комплектом документов. Ключевым является медицинская справка от врачебно-консультационной комиссии (ВКК), подтверждающая необходимость постоянного ухода. Если справка была выдана еще в 2020 году и отмечена как "бессрочная", она также может быть принята.

Помимо медицинского заключения, потребуются документы о составе семьи, подтверждение отсутствия трудоспособных родственников, способных осуществлять уход, а также собственное заявление пенсионера в сервисный центр ПФУ.

При выполнении всех условий доплата назначается в кратчайшие сроки, обеспечивая пожилым людям дополнительную финансовую поддержку для ухода и повседневной жизни.

Отметим, Фокус писал об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57- грн — старше 80 лет.

Напоминаем, в мае издание "LIGA.net" рассказало об особенностях начисления пенсий в Украине и о том, какие периоды выбрать для больших выплат.