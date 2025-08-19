Пенсіонери в Україні отримають надбавки: кому заплатять майже 1000 гривень

В Україні літні громадяни старше 80 років, які потребують стороннього догляду через погіршення здоров'я, можуть розраховувати на додаткову виплату до пенсії.

Related video

На сьогодні розмір надбавки становить 944,4 гривні. Про це йдеться в Законі "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

Право на таку доплату мають пенсіонери за віком. Виплата призначена для тих, хто фізично не може самостійно піклуватися про себе і потребує постійної підтримки.

Щоб оформити надбавку, необхідно звернутися до Пенсійного фонду з комплектом документів. Ключовим є медична довідка від лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК), що підтверджує необхідність постійного догляду. Якщо довідку було видано ще 2020 року і зазначено як "безстрокову", її також може бути прийнято.

Крім медичного висновку, будуть потрібні документи про склад сім'ї, підтвердження відсутності працездатних родичів, здатних здійснювати догляд, а також власна заява пенсіонера до сервісного центру ПФУ.

При виконанні всіх умов доплату призначають у найкоротші строки, забезпечуючи літнім людям додаткову фінансову підтримку для догляду та повсякденного життя.

Зазначимо, Фокус писав про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.

Нагадуємо, у травні видання "LIGA.net" розповіло про особливості нарахування пенсій в Україні та про те, які періоди вибрати для великих виплат.