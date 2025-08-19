Пенсіонери в Україні отримають надбавки: кому заплатять майже 1000 гривень
В Україні літні громадяни старше 80 років, які потребують стороннього догляду через погіршення здоров'я, можуть розраховувати на додаткову виплату до пенсії.
На сьогодні розмір надбавки становить 944,4 гривні. Про це йдеться в Законі "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".
Право на таку доплату мають пенсіонери за віком. Виплата призначена для тих, хто фізично не може самостійно піклуватися про себе і потребує постійної підтримки.
Щоб оформити надбавку, необхідно звернутися до Пенсійного фонду з комплектом документів. Ключовим є медична довідка від лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК), що підтверджує необхідність постійного догляду. Якщо довідку було видано ще 2020 року і зазначено як "безстрокову", її також може бути прийнято.
Крім медичного висновку, будуть потрібні документи про склад сім'ї, підтвердження відсутності працездатних родичів, здатних здійснювати догляд, а також власна заява пенсіонера до сервісного центру ПФУ.
При виконанні всіх умов доплату призначають у найкоротші строки, забезпечуючи літнім людям додаткову фінансову підтримку для догляду та повсякденного життя.
Зазначимо, Фокус писав про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.
Нагадуємо, у травні видання "LIGA.net" розповіло про особливості нарахування пенсій в Україні та про те, які періоди вибрати для великих виплат.