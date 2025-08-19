ІТ и не только: на каких специалистов после войны будет спрос в Украине

После окончания войны Украине предстоит масштабное восстановление, которое неизбежно повлияет на рынок труда.

Изменения будут носить структурный характер и затронут многие сферы экономики. Об этом сообщила директор Государственной службы занятости Юлии Жовтяк.

Жовтяк отмечает, что на ситуацию повлияют не только внутренние потребности страны, но и глобальные тенденции — цифровизация, рост цен на жилье, климатические вызовы и геополитическая нестабильность. Все это приведет к формированию новых требований к специалистам.

Прежде всего, в Украине возрастет спрос на представителей технологических профессий. Особенно востребованными будут эксперты в области финансового инжиниринга, машинного обучения, DataOps-разработчики и аналитики виртуальной реальности.

Не менее значимыми станут специалисты социальной сферы. Стране потребуются преподаватели, врачи, реабилитологи, социальные работники, тренеры по развитию личности и коучи. Это связано с необходимостью работы с людьми и поддержкой общества после войны.

Также ключевую роль сыграет аграрный сектор. Здесь ожидается рост вакансий для водителей, строителей и работников пищевой промышленности. По прогнозам, именно эти сферы станут локомотивами восстановления экономики и социальной системы страны.

