ІТ і не тільки: на яких фахівців після війни буде попит в Україні

Після закінчення війни Україну чекає масштабне відновлення, яке неминуче вплине на ринок праці.

Зміни матимуть структурний характер і торкнуться багатьох сфер економіки. Про це повідомила директор Державної служби зайнятості Юлії Жовтяк.

Жовтяк зазначає, що на ситуацію вплинуть не лише внутрішні потреби країни, а й глобальні тенденції — цифровізація, зростання цін на житло, кліматичні виклики та геополітична нестабільність. Усе це призведе до формування нових вимог до фахівців.

Насамперед, в Україні зросте попит на представників технологічних професій. Особливо затребуваними будуть експерти в галузі фінансового інжинірингу, машинного навчання, DataOps-розробники та аналітики віртуальної реальності.

Не менш значущими стануть фахівці соціальної сфери. Країні будуть потрібні викладачі, лікарі, реабілітологи, соціальні працівники, тренери з розвитку особистості та коучі. Це пов'язано з необхідністю роботи з людьми і підтримкою суспільства після війни.

Також ключову роль відіграє аграрний сектор. Тут очікується зростання вакансій для водіїв, будівельників і працівників харчової промисловості. За прогнозами, саме ці сфери стануть локомотивами відновлення економіки та соціальної системи країни.

