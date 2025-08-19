В Украине выросли долги по зарплатам: какие компании не платят (инфографика)

К августу 2025 года в Украине значительно выросло количество производств по невыплате заработных плат.

Таких случаев зафиксировано уже 35 471, что на 11% больше по сравнению с концом 2021 года. Об этом сообщает Опендатабот.

Всего зарплату задолжали почти две тысячи компаний — 1 983. Наибольшую долю среди неплательщиков составляют государственные предприятия — 33% всех случаев (11 562 производства). Далее следуют акционерные общества — 29% (10 308) и общества с ограниченной ответственностью — 18% (6 298).

Какие компании должны сотрудникам деньги

Лидерами по количеству долгов стали Сумская область — 6 305 производств, Киев — 3 784 и Днепропетровская область — 2 456.

Где больше всего задерживают зарплату

Среди крупнейших должников выделяются Сумское машиностроительное НПО с более чем четырьмя тысячами производств, "Карпатнефтехим" (1 188) и "Сумское машиностроительное НПО – Инжиниринг" (1 015). Кроме того, почти 2,5 тысячи производств связаны с задолженностями региональных Облавтодоров.

По видам деятельности больше всего долгов приходится на машиностроение — 16% (5 681 производство). Также высокие показатели у строительства — 7,6% (2 696) и химической промышленности — 7,5% (2 670).

Напомним, работодатели в Украине испытывают нехватку водителей, швей, электриков и слесарей.

Инфляция в Украине тормозит рост реальных зарплат. Предложений вакансий стало больше, количество резюме в розничной торговле и телекоммуникациях увеличилось на 82%.Номинальные зарплаты украинцев в 2025 году будут расти быстрее, чем планировалось.