В Україні зросли борги із зарплат: які компанії не платять (інфографіка)

До серпня 2025 року в Україні значно зросла кількість проваджень щодо невиплати заробітних плат.

Таких випадків зафіксовано вже 35 471, що на 11% більше порівняно з кінцем 2021 року. Про це повідомляє Опендатабот.

Загалом зарплату заборгували майже дві тисячі компаній — 1 983. Найбільшу частку серед неплатників становлять державні підприємства — 33% усіх випадків (11 562 провадження). Далі йдуть акціонерні товариства — 29% (10 308) і товариства з обмеженою відповідальністю — 18% (6 298).

Які компанії винні співробітникам гроші

Лідерами за кількістю боргів стали Сумська область — 6 305 проваджень, Київ — 3 784 і Дніпропетровська область — 2 456.

Де найбільше затримують зарплату

Серед найбільших боржників виокремлюються Сумське машинобудівне НВО з понад чотирма тисячами проваджень, "Карпатнафтохім" (1 188) і "Сумське машинобудівне НВО — Інжиніринг" (1 015). Крім того, майже 2,5 тисячі виробництв пов'язані із заборгованостями регіональних Облавтодорів.

За видами діяльності найбільше боргів припадає на машинобудування — 16% (5 681 виробництво). Також високі показники у будівництва — 7,6% (2 696) і хімічної промисловості — 7,5% (2 670).

Нагадаємо, роботодавці в Україні відчувають брак водіїв, швачок, електриків і слюсарів.

Інфляція в Україні гальмує зростання реальних зарплат. Пропозицій вакансій побільшало, кількість резюме в роздрібній торгівлі та телекомунікаціях збільшилася на 82%.Номінальні зарплати українців у 2025 році зростатимуть швидше, ніж планувалося.