Беженцы не хотят возвращаться из Польши: экономику ожидают большие потери, — Reuters

С начала полномасштабного вторжения украинцы массово покидали страну и находили новый дом в Польше. Сегодня эксперты уверены: большинство из них не вернется домой.

За годы жизни за границей украинцы успели хорошо интегрироваться в польский рынок труда, открыть десятки тысяч бизнесов и стать заметным фактором экономического роста соседней страны. Для Украины же это оборачивается серьезными потерями: ежегодно страна может терять до 7,8% ВВП, а дефицит рабочих рук достигает 4,5 миллиона человек, что грозит демографической катастрофой. Об этом заявили в Reuters.

Даже в случае достижения соглашений о прекращении огня массового возвращения украинцев не будет. Министерство экономики прогнозирует, что в ближайшие десять лет стране понадобится дополнительно 4,5 миллиона работников — почти столько же, сколько сейчас находятся за границей в статусе беженцев. Без масштабной программы возвращения людей восстановление экономики и развитие страны окажутся под угрозой.

"Наша экономика может терять до 7,8% ВВП ежегодно, если даже часть мигрантов не вернется. Поэтому важно создавать условия, которые будут побуждать людей возвращаться: доступное жилье, новые рабочие места, образовательные программы, поддержка детей и стимулирование бизнеса", — объясняет руководитель аналитического департамента Центра экономических исследований и прогнозирования Диляра Мустафаева.

Аналитик Fitch Милан Трайкович подчеркивает, что украинцы отлично адаптировались к польской экономике.

"Даже если бы завтра было прекращение огня, мы не ожидаем массового возвращения украинских беженцев", — отметил он.

Народный депутат Николай Княжицкий добавляет, что вклад украинцев в экономику Польши заметно вырос: если в первые годы войны он составлял около +1% ВВП, то в прошлом году, по данным UNHCR и Deloitte, вырос до +3% ВВП, что покрывает более половины расходов на перевооружение польской армии. С начала вторжения украинцы открыли в Польше 90 тысяч бизнесов, из которых 78 тысяч — малые фирмы в сфере услуг, а более 11 тысяч — крупные компании.

"Украинцев ценят в Европе, но их главный потенциал нужен здесь, дома. На четвертом году войны только около 20% твердо решили остаться в Польше, треть точно вернется, еще треть — нет. Остальные — вопрос к власти", — отмечает Княжицкий.

Напомним, часть украинцев в Чехии теряют легальный статус на проживание. За это им грозит аннулирование визы, потеря работы и срочный выезд из страны.

Президент США Дональда Трамп ранее говорил, что разрешит бежавшим от войны украинцам остаться в США до завершения конфликта.