Біженці не хочуть повертатися з Польщі: економіку очікують великі втрати, — Reuters

Від початку повномасштабного вторгнення українці масово покидали країну і знаходили новий дім у Польщі. Сьогодні експерти впевнені: більшість із них не повернеться додому.

За роки життя за кордоном українці встигли добре інтегруватися в польський ринок праці, відкрити десятки тисяч бізнесів і стати помітним чинником економічного зростання сусідньої країни. Для України ж це обертається серйозними втратами: щорічно країна може втрачати до 7,8% ВВП, а дефіцит робочих рук сягає 4,5 мільйона осіб, що загрожує демографічною катастрофою. Про це заявили в Reuters.

Навіть у разі досягнення угод про припинення вогню масового повернення українців не буде. Міністерство економіки прогнозує, що в найближчі десять років країні знадобиться додатково 4,5 мільйона працівників — майже стільки ж, скільки зараз перебувають за кордоном у статусі біженців. Без масштабної програми повернення людей відновлення економіки та розвиток країни опиняться під загрозою.

"Наша економіка може втрачати до 7,8% ВВП щороку, якщо навіть частина мігрантів не повернеться. Тому важливо створювати умови, які спонукатимуть людей повертатися: доступне житло, нові робочі місця, освітні програми, підтримка дітей та стимулювання бізнесу", — пояснює керівниця аналітичного департаменту Центру економічних досліджень та прогнозування Діляра Мустафаєва.

Аналітик Fitch Мілан Трайкович підкреслює, що українці чудово адаптувалися до польської економіки.

"Навіть якби завтра було припинення вогню, ми не очікуємо масового повернення українських біженців", — зазначив він.

Народний депутат Микола Княжицький додає, що внесок українців в економіку Польщі помітно зріс: якщо в перші роки війни він становив близько +1% ВВП, то торік, за даними UNHCR і Deloitte, зріс до +3% ВВП, що покриває більше половини витрат на переозброєння польської армії. Від початку вторгнення українці відкрили в Польщі 90 тисяч бізнесів, з яких 78 тисяч — малі фірми у сфері послуг, а понад 11 тисяч — великі компанії.

"Українців цінують у Європі, але їхній головний потенціал потрібен тут, удома. На четвертому році війни тільки близько 20% твердо вирішили залишитися в Польщі, третина точно повернеться, ще третина — ні. Решта — питання до влади", — зазначає Княжицький.

