Доллар дорожал, а гривна – нет: как с годами менялась зарплата у украинцев

С момента введения национальной валюты — гривны — в 1996 году и до сегодняшнего дня минимальная зарплата в Украине выросла более чем в 500 раз.

Если тогда украинцы получали всего 15 гривен, что по курсу составляло немногим более 8 долларов, то в 2025 году минималка достигла уже 8 тысяч гривен, или около 188 долларов. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

В первые годы после денежной реформы рост был постепенным. Так, в 1998 году минимальная зарплата поднялась до 55 гривен (22,5 доллара), а в 1999–2000 годах составила 74 гривны. Уже в 2000 году показатель достиг 118 гривен, что соответствовало 21,7 доллара.

С 2001 по 2005 годы минимальная зарплата увеличилась с 140 до 332 гривен (26–64,8 доллара), а к 2008 году она достигла 605 гривен (115 долларов). Этот период в Украине запомнился стабильным курсом доллара на уровне 5 гривен, который сохранялся почти восемь лет.

После 2009 года курс начал расти, и несмотря на повышение зарплат в гривне, их эквивалент в долларах не всегда увеличивался. Так, минималка в 2009 году составляла 744 гривны (95,5 доллара), а в 2010 году — 922 гривны (116 долларов). В 2011–2013 годах показатель вырос до 1 218 гривен (152 доллара).

Однако кризис 2014–2015 годов резко изменил ситуацию: при сохранении уровня в гривне в 2014 году, минимальная зарплата в долларах упала до 102,5, а уже в 2015 году — почти вдвое, до 63 долларов.

Переломным стал 2017 год, когда минималку повысили до 3 200 гривен (чуть больше 120 долларов). В следующие годы рост продолжился: 3 723 гривны в 2018 году (137 долларов), 4 173 гривны в 2019-м (161 доллар).

С 2020 года по 2025-й минимальная зарплата увеличилась с 5 000 до 8 000 гривен. В долларовом эквиваленте это составило от 185 до 188 долларов.

Напомним, работодатели в Украине испытывают нехватку водителей, швей, электриков и слесарей.

Инфляция в Украине тормозит рост реальных зарплат. Предложений вакансий стало больше, количество резюме в розничной торговле и телекоммуникациях увеличилось на 82%.Номинальные зарплаты украинцев в 2025 году будут расти быстрее, чем планировалось.