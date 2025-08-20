Долар дорожчав, а гривня — ні: як з роками змінювалася зарплата в українців

З моменту введення національної валюти — гривні — 1996 року і до сьогодні мінімальна зарплата в Україні зросла більш ніж у 500 разів.

Якщо тоді українці отримували лише 15 гривень, що за курсом становило трохи більше ніж 8 доларів, то у 2025 році мінімалка сягнула вже 8 тисяч гривень, або близько 188 доларів. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

У перші роки після грошової реформи зростання було поступовим. Так, 1998 року мінімальна зарплата піднялася до 55 гривень (22,5 долара), а в 1999-2000 роках становила 74 гривні. Уже 2000 року показник сягнув 118 гривень, що відповідало 21,7 долара.

З 2001 по 2005 роки мінімальна зарплата збільшилася з 140 до 332 гривень (26-64,8 долара), а до 2008 року вона досягла 605 гривень (115 доларів). Цей період в Україні запам'ятався стабільним курсом долара на рівні 5 гривень, який зберігався майже вісім років.

Після 2009 року курс почав зростати, і незважаючи на підвищення зарплат у гривні, їхній еквівалент у доларах не завжди збільшувався. Так, мінімалка 2009 року становила 744 гривні (95,5 долара), а 2010 року — 922 гривні (116 доларів). У 2011-2013 роках показник зріс до 1 218 гривень (152 долари).

Однак криза 2014-2015 років різко змінила ситуацію: при збереженні рівня в гривні у 2014 році, мінімальна зарплата в доларах впала до 102,5, а вже у 2015 році — майже вдвічі, до 63 доларів.

Переломним став 2017 рік, коли мінімалку підвищили до 3 200 гривень (трохи більше 120 доларів). У наступні роки зростання продовжилося: 3 723 гривні у 2018 році (137 доларів), 4 173 гривні у 2019-му (161 долар).

З 2020 року по 2025-й мінімальна зарплата збільшилася з 5 000 до 8 000 гривень. У доларовому еквіваленті це склало від 185 до 188 доларів.

Нагадаємо, роботодавці в Україні відчувають брак водіїв, швачок, електриків і слюсарів.

Інфляція в Україні гальмує зростання реальних зарплат. Пропозицій вакансій побільшало, кількість резюме в роздрібній торгівлі та телекомунікаціях збільшилася на 82%.Номінальні зарплати українців у 2025 році зростатимуть швидше, ніж планувалося.