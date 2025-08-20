Украинские пенсионеры могут получить доплату 4200 грн: кого касается

В Украине определенным категориям граждан предусмотрены специальные доплаты к пенсиям. Если каких-то документов не хватает — ПФУ уведомит заявителя, и у него есть до трех месяцев, чтобы донести недостающие бумаги.

Речь идет о людях, которые в прошлом подвергались политическим или религиозным репрессиям: их лишали свободы или принудительно помещали в психиатрические учреждения по решениям внесудебных и других органов. Также право на надбавку имеют признанные борцы за независимость Украины в ХХ веке. Об этом говорится в Законе "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов".

Такие выплаты фактически считаются пенсией за особые заслуги перед государством, однако начисляют их в виде надбавки к уже существующей пенсии. Размер такой доплаты может составлять до 4200 гривен.

Назначение осуществляется с момента обращения или со дня возникновения права на выплату, если с этого момента прошло не более года. Днем обращения считается дата подачи заявления вместе с необходимыми документами. В случае отправки документов почтой учитывается штемпель с места отправления.

Если каких-то документов не хватает, ПФУ уведомляет заявителя, и у него есть до трех месяцев, чтобы донести недостающие бумаги.

