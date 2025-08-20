Українські пенсіонери можуть отримати доплату 4200 грн: кого стосується

В Україні певним категоріям громадян передбачені спеціальні доплати до пенсій. Якщо якихось документів не вистачає — ПФУ повідомить заявника, і в нього є до трьох місяців, щоб донести папери, яких бракує.

Related video

Йдеться про людей, які в минулому зазнавали політичних або релігійних репресій: їх позбавляли волі або примусово поміщали до психіатричних закладів за рішеннями позасудових та інших органів. Також право на надбавку мають визнані борці за незалежність України у ХХ столітті. Про це йдеться в Законі "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років".

Такі виплати фактично вважаються пенсією за особливі заслуги перед державою, однак нараховують їх у вигляді надбавки до вже наявної пенсії. Розмір такої доплати може становити до 4200 гривень.

Призначення здійснюється з моменту звернення або з дня виникнення права на виплату, якщо з цього моменту минуло не більше року. Днем звернення вважається дата подання заяви разом із необхідними документами. У разі надсилання документів поштою враховується штемпель з місця відправлення.

Якщо якихось документів не вистачає, ПФУ повідомляє заявника, і в нього є до трьох місяців, щоб донести папери, яких бракує.

Зазначимо, Фокус писав про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.

Нагадуємо, у травні видання "LIGA.net" розповіло про особливості нарахування пенсій в Україні та про те, які періоди вибрати для великих виплат.