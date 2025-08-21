Доплаты к пенсии: кого из украинцев оставят без надбавки

В Украине многие пенсионеры ошибочно полагают, что после 65 лет их выплаты автоматически увеличиваются.

Прибавка возможна лишь при наличии полного страхового стажа и при условии, что пенсионер не работает. Об этом говорится в материале издания "На пенсии".

Согласно действующим нормам, в 2025 году минимальная пенсия для граждан старше 65 лет со стажем 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин составляет 3 758 гривен. Если стажа не хватает, повышение не назначается.

В то же время перерасчет не производится для тех, кто продолжает трудиться официально или ведет предпринимательскую деятельность. Доплата также не предусмотрена для получателей специальных пенсий и для тех, чьи выплаты уже превышают установленный уровень.

Эксперты отмечают, что повышение может быть ощутимым лишь в случаях, когда человек имеет необходимый стаж и получает минимальные выплаты. В таком случае размер пенсии поднимается с 2 361 до 3 200 гривен, а общая сумма — не менее 3 758 гривен.

Следует подчеркнуть, что отдельной надбавки только за сам факт достижения 65 лет в украинском законодательстве нет. Дополнительные возрастные выплаты предусмотрены лишь с 70, 75 и 80 лет и составляют 300–570 гривен. Однако и они назначаются при определенных условиях — например, если общий размер пенсии не превышает 10 340 гривен.

