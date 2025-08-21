Доплати до пенсії: кого з українців залишать без надбавки

В Україні багато пенсіонерів помилково вважають, що після 65 років їхні виплати автоматично збільшуються.

Надбавка можлива лише за наявності повного страхового стажу та за умови, що пенсіонер не працює. Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".

Згідно з чинними нормами, у 2025 році мінімальна пенсія для громадян, старших за 65 років зі стажем 30 років у жінок і 35 років у чоловіків, становить 3 758 гривень. Якщо стажу не вистачає, підвищення не призначається.

Водночас перерахунок не проводиться для тих, хто продовжує працювати офіційно або веде підприємницьку діяльність. Доплату також не передбачено для одержувачів спеціальних пенсій і для тих, чиї виплати вже перевищують установлений рівень.

Експерти зазначають, що підвищення може бути відчутним лише у випадках, коли людина має необхідний стаж і отримує мінімальні виплати. У такому разі розмір пенсії піднімається з 2 361 до 3 200 гривень, а загальна сума — не менше 3 758 гривень.

Слід підкреслити, що окремої надбавки лише за сам факт досягнення 65 років в українському законодавстві немає. Додаткові вікові виплати передбачені лише з 70, 75 і 80 років і становлять 300-570 гривень. Однак і вони призначаються за певних умов — наприклад, якщо загальний розмір пенсії не перевищує 10 340 гривень.

Раніше повідомлялося, що в Україні передбачено підвищення пенсій за рахунок перерахунку та індексації. Доплати отримають пенсіонери віком від 65 років, чиї виплати були нижчими за 3 758 грн. Також встановлено надбавки за віком: для громадян, старших за 70 років, — 300 грн, старших за 75 років — 456 грн, а для тих, кому понад 80 років — 570 грн.

