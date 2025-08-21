Как правильно оформить на работу несовершеннолетнего сотрудника: детальный алгоритм

В Украине разрешено принимать на работу лиц младше 18 лет, однако необходимо учитывать ряд требований, закрепленных в законодательстве.

Related video

Перед тем как несовершеннолетний приступит к выполнению трудовых обязанностей, работодатель обязан издать приказ о приеме и подать уведомление в Государственную налоговую службу по установленной форме. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам труда.

Такое сообщение можно подать как в электронном, так и в бумажном виде, а данные о сотруднике вносятся в Реестр застрахованных лиц.

Как правильно оформить на работу несовершеннолетнего сотрудника

Отдельное внимание следует уделить учету несовершеннолетних работников. Их данные необходимо фиксировать в Журнале учета сотрудников с обязательным указанием даты рождения.

Что касается налогообложения, доходы таких работников облагаются на общих основаниях. Однако при соблюдении определенных условий несовершеннолетние имеют право на налоговую социальную льготу, предусмотренную Налоговым кодексом.

Также сообщалось, что, согласно действующему Кодексу законов о труде, испытательный срок устанавливается с целью проверки соответствия работника поручаемой работе и не может превышать трех месяцев. Условие об испытании обязательно должно быть указано в приказе о приеме на работу. Оплата труда в этот период осуществляется пропорционально отработанному времени и может быть ниже штатного оклада, но не ниже установленного законом минимального уровня.

Напоминаем, ранее медиа сообщили о Бюджетной декларации Украины на 2026-28 годы, в которой обещают существенно увеличить минимальную заработную плату.