Як правильно оформити на роботу неповнолітнього співробітника: детальний алгоритм

В Україні дозволено приймати на роботу осіб віком до 18 років, однак необхідно враховувати низку вимог, закріплених у законодавстві.

Перед тим як неповнолітній приступить до виконання трудових обов'язків, роботодавець зобов'язаний видати наказ про прийняття та подати повідомлення до Державної податкової служби за встановленою формою. Про це повідомляє Державна служба України з питань праці.

Таке повідомлення можна подати як в електронному, так і в паперовому вигляді, а дані про співробітника вносяться до Реєстру застрахованих осіб.

Як правильно оформити на роботу неповнолітнього співробітника

Окрему увагу слід приділити обліку неповнолітніх працівників. Їхні дані необхідно фіксувати в Журналі обліку співробітників з обов'язковим зазначенням дати народження.

Що стосується оподаткування, доходи таких працівників оподатковуються на загальних підставах. Однак при дотриманні певних умов неповнолітні мають право на податкову соціальну пільгу, передбачену Податковим кодексом.

Також повідомлялося, що, згідно з чинним Кодексом законів про працю, строк випробування встановлюється з метою перевірки відповідності працівника роботі, що доручається, і не може перевищувати трьох місяців. Умова про випробування обов'язково має бути зазначена в наказі про прийняття на роботу. Оплата праці в цей період здійснюється пропорційно відпрацьованому часу і може бути нижчою за штатний оклад, але не нижчою за встановлений законом мінімальний рівень.

