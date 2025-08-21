До 17 тысяч гривен: кто в Украине имеет право на повышенные пенсии

В 2025 году украинские военнослужащие с официально установленной группой инвалидности могут рассчитывать на повышенные пенсионные выплаты. Государство гарантирует минимальные суммы для лиц, получивших инвалидность вследствие участия в боевых действиях или службы на фронте.

Пенсия назначается военнослужащим, которые получили ранения, контузии, увечья или болезни во время выполнения служебных обязанностей, участия в защите страны либо пребывания на фронте или в плену. Об этом говорится в законе №2262 "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Размер выплат зависит от группы инвалидности: первая группа — 100% от денежного обеспечения, вторая — 80%, третья — 60%. Так, в 2025 году минимальная пенсия для военнослужащих первой группы составит 16,84 тыс. грн, для второй — 13,82 тыс. грн, для третьей — 9,47 тыс. грн.

Оформление пенсии осуществляется через Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Там документы формируют в течение десяти дней и передают в Пенсионный фонд. Для назначения выплат необходимы представление о пенсии, выписки из приказов об увольнении, расчет выслуги лет, денежный аттестат, медицинские документы и подтверждение права на доплаты и надбавки.

Пенсия назначается на весь период инвалидности или пожизненно для граждан пенсионного возраста. Это обеспечивает военнослужащим стабильную поддержку после службы и признание их заслуг перед страной.

Как сообщал Фокус, в Украине планируется реформа — введение "пенсионных баллов", которые будут начисляться за стаж. Пенсия 2025 будет состоять из двух частей и будет считаться по другой формуле.

Фокус также писал, что пенсионерам с дополнительным стажем могут начислять дополнительные надбавки. Однако сумма доплаты не может превышать 1% от прожиточного минимума.