До 17 тисяч гривень: хто в Україні має право на підвищені пенсії

У 2025 році українські військовослужбовці з офіційно встановленою групою інвалідності можуть розраховувати на підвищені пенсійні виплати. Держава гарантує мінімальні суми для осіб, які отримали інвалідність унаслідок участі в бойових діях або служби на фронті.

Пенсія призначається військовослужбовцям, які дістали поранення, контузію, каліцтво або хворобу під час виконання службових обов'язків, участі в захисті країни чи перебування на фронті або в полоні. Про це йдеться в законі №2262 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Розмір виплат залежить від групи інвалідності: перша група — 100% від грошового забезпечення, друга — 80%, третя — 60%. Так, у 2025 році мінімальна пенсія для військовослужбовців першої групи становитиме 16,84 тис. грн, для другої — 13,82 тис. грн, для третьої — 9,47 тис. грн.

Оформлення пенсії здійснюється через Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Там документи формують протягом десяти днів і передають до Пенсійного фонду. Для призначення виплат необхідні подання про пенсію, виписки з наказів про звільнення, розрахунок вислуги років, грошовий атестат, медичні документи та підтвердження права на доплати і надбавки.

Пенсія призначається на весь період інвалідності або довічно для громадян пенсійного віку. Це забезпечує військовослужбовцям стабільну підтримку після служби і визнання їхніх заслуг перед країною.

