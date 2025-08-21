Играет роль все: какие доходы учитываются при расчете субсидии

В Украине на жилищную субсидию могут рассчитывать те граждане, которые не в состоянии самостоятельно оплачивать коммунальные услуги. Размер такой поддержки определяется индивидуально для каждого домохозяйства.

Related video

При расчете субсидии учитываются доходы всех членов домохозяйства. Об этом говорится в Постановлении №848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива".

В состав домохозяйства входят все лица, которые зарегистрированы или задекларированы по адресу проживания. Для арендаторов и внутренне перемещенных лиц учитываются те, кто фактически проживает в помещении и внесен в декларацию. Исключение составляют граждане, которые находятся за границей более 60 дней на момент обращения за субсидией.

Отдельно в документе оговаривается вопрос доходов супругов. Даже если муж и жена живут отдельно или один из супругов не зарегистрирован в домохозяйстве, его доходы учитываются при расчете субсидии.

При этом предусмотрены исключения: если супругам обоим более 60 лет и они проживают в сельской местности или поселке городского типа, доход одного из них может не учитываться. В таком случае важным условием является, что фактическое или зарегистрированное место жительства отличается от адреса домохозяйства.

Напомним, с выходом на пенсию в Украине гражданам доступны два варианта выплат — страховая пенсия по возрасту и социальная помощь. Причем один из них можно получить даже без трудового стажа.

Отметим, Фокус писал об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией.