Грає роль усе: які доходи враховуються під час розрахунку субсидії

В Україні на житлову субсидію можуть розраховувати ті громадяни, які не в змозі самостійно оплачувати комунальні послуги. Розмір такої підтримки визначається індивідуально для кожного домогосподарства.

Під час розрахунку субсидії враховуються доходи всіх членів домогосподарства. Про це йдеться в Постанові №848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".

До складу домогосподарства входять усі особи, які зареєстровані або задекларовані за адресою проживання. Для орендарів і внутрішньо переміщених осіб враховуються ті, хто фактично проживає в помешканні та внесений у декларацію. Виняток становлять громадяни, які перебувають за кордоном понад 60 днів на момент звернення за субсидією.

Окремо в документі обговорюється питання доходів подружжя. Навіть якщо чоловік і дружина живуть окремо або один із подружжя не зареєстрований у домогосподарстві, його доходи враховують під час розрахунку субсидії.

При цьому передбачено винятки: якщо подружжю обом понад 60 років і вони проживають у сільській місцевості або селищі міського типу, дохід одного з них може не враховуватися. У такому разі важливою умовою є, що фактичне або зареєстроване місце проживання відрізняється від адреси домогосподарства.

