Доплата учителям: когда и кому станут платить на 2 тыс. грн больше

В проекте государственного бюджета на 2026 год предусмотрено сохранение учительской надбавки в размере 2 тысяч гривен.

Средства на продолжение выплат педагогам за работу в сложных условиях уже заложены в документ. Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время презентации Программы действий правительства, передает издание "РБК-Украина".

Таким образом, учителя и в следующем году будут получать по 2 тысячи гривен дополнительно к заработной плате.

Лисовой добавил, что вместе с Министерством финансов ведется работа над тем, чтобы в будущем доходы педагогических работников могли увеличиться на более значительную сумму, чем действующая надбавка.

Важно отметить, что в в ноябре 2024 года правительство приняло решение о введении для педагогов государственных и коммунальных школ ежемесячной доплаты за работу в особых условиях. С 1 января 2025 года ее размер составил 1,3 тыс. гривен (из которых учителя фактически получают 1 тыс. гривен), а с 1 сентября 2025 года сумма была увеличена до 2,6 тыс. гривен (2 тыс. гривен "на руки").

Напомним, в Украине педагогам, работающим в учреждениях общего среднего образования, предоставляются различные доплаты, размер которых варьируется от 5% до 40% от должностного оклада. Кроме того, введена новая надбавка в размере 1 тысячи гривен.

Ранее сообщалось, что зарплаты украинских учителей планируют повысить. В зависимости от уровня квалификации зарплаты педагогам могут поднять от 10 до 25%.