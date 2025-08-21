Доплата вчителям: коли і кому стануть платити на 2 тис. грн більше

У проєкті державного бюджету на 2026 рік передбачено збереження вчительської надбавки в розмірі 2 тисяч гривень.

Кошти на продовження виплат освітянам за роботу в складних умовах уже закладено в документ. Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час презентації Програми дій уряду, передає видання "РБК-Україна".

Таким чином, вчителі й наступного року отримуватимуть по 2 тисячі гривень додатково до заробітної плати.

Лісовий додав, що разом із Міністерством фінансів ведеться робота над тим, щоб у майбутньому доходи педагогічних працівників могли збільшитися на більш значну суму, ніж чинна надбавка.

Важливо зазначити, що в листопаді 2024 року уряд ухвалив рішення про введення для педагогів державних і комунальних шкіл щомісячної доплати за роботу в особливих умовах. З 1 січня 2025 року її розмір становив 1,3 тис. гривень (з яких вчителі фактично отримують 1 тис. гривень), а з 1 вересня 2025 року сума була збільшена до 2,6 тис. гривень (2 тис. гривень "на руки").

Нагадаємо, в Україні педагогам, які працюють у закладах загальної середньої освіти, надаються різні доплати, розмір яких варіюється від 5% до 40% від посадового окладу. Крім того, запроваджено нову надбавку в розмірі 1 тисячі гривень.

Раніше повідомлялося, що зарплати українських вчителів планують підвищити. Залежно від рівня кваліфікації зарплати педагогам можуть підняти від 10 до 25%.