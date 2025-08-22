Покупка жилья в Украине: какие документы нужно проверить перед сделкой

Перед покупкой квартиры необходимо тщательно проверять юридическую чистоту недвижимости. Ошибки на этом этапе могут привести к признанию договора недействительным или утрате права собственности.

Первым шагом является проверка правоустанавливающих документов. Это могут быть договоры купли-продажи, дарения, мены, наследственные договоры, свидетельства о праве на наследство, приватизацию, а также решения суда или документы о приобретении жилья на аукционах. Все бумаги должны быть оформлены без исправлений и противоречий. Об этом сообщает Министерство юстиции.

Обязательным является подтверждение факта государственной регистрации права собственности в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Там содержится информация о владельце, наличии арестов, ипотеки или других обременений. Данные можно получить через регистратора, нотариуса или в электронной форме на портале "Дія".

Особое внимание необходимо уделить возможным обременениям. Среди них — ипотека, арест, запрет отчуждения, судебные решения о запрете регистрационных действий. Также следует проверить, не находится ли владелец в Едином реестре должников и не подпадает ли он под санкции.

Отдельно необходимо проанализировать технический паспорт жилья. При наличии перепланировок требуется подтверждение в виде разрешительных документов и обновленного техпаспорта. Несоблюдение этих требований может осложнить эксплуатацию или продажу квартиры в дальнейшем.

