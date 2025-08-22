Купівля житла в Україні: які документи потрібно перевірити перед угодою

Перед купівлею квартири необхідно ретельно перевіряти юридичну чистоту нерухомості. Помилки на цьому етапі можуть призвести до визнання договору недійсним або втрати права власності.

Першим кроком є перевірка правовстановлюючих документів. Це можуть бути договори купівлі-продажу, дарування, міни, спадкові договори, свідоцтва про право на спадщину, приватизацію, а також рішення суду або документи про придбання житла на аукціонах. Усі папери мають бути оформлені без виправлень і суперечностей. Про це повідомляє Міністерство юстиції.

Обов'язковим є підтвердження факту державної реєстрації права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Там міститься інформація про власника, наявність арештів, іпотеки чи інших обтяжень. Дані можна отримати через реєстратора, нотаріуса або в електронній формі на порталі "Дія".

Особливу увагу необхідно приділити можливим обтяженням. Серед них — іпотека, арешт, заборона відчуження, судові рішення про заборону реєстраційних дій. Також слід перевірити, чи не перебуває власник у Єдиному реєстрі боржників і чи не підпадає він під санкції.

Окремо необхідно проаналізувати технічний паспорт житла. За наявності перепланувань потрібне підтвердження у вигляді дозвільних документів та оновленого техпаспорта. Недотримання цих вимог може ускладнити експлуатацію або продаж квартири надалі.

