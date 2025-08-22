Финансовая помощь Украине: ЕС отправил Киеву новый транш, подробности

22 августа Украина получила от Европейского Союза очередной транш финансовой помощи на общую сумму 4,05 млрд евро.

Денежные средства поступили по двум программам — ERA Loans и Ukraine Facility. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Один миллиард евро Украина получила в рамках программы ERA Loans. Это финансирование сформировано из доходов от замороженных российских активов. Еще 3,05 млрд евро были предоставлены в рамках Ukraine Facility, направленной на восстановление страны и дальнейшую евроинтеграцию.

По словам Свириденко, эта финансовая поддержка является важным вкладом в стабильность государственного бюджета и процесс восстановления страны после войны. Она подчеркнула, что помощь партнеров приближает Украину к будущему в объединенной и сильной Европе.

Напомним, в Bloomberg информировали, что ЕС планирует создание фонда в 100 миллиардов евро для поддержки Украины, ведь не видит признаков окончания войны. Если страны согласуют эту инициативу, выплаты начнутся с 2028 года.

Ранее в Германии заявили, что отправят Украине два комплекса ПВО Patriot. Сначала немцы пообещали передать пусковые установки, а затем — дополнительные элементы систем.

Также стало известно, что программа финансовой поддержки Ukraine Facility рассчитана на четыре года и предусматривает периодические транши. Однако для того, чтобы получить всю запланированную сумму, необходимо выполнить установленные индикаторы.