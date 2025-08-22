Фінансова допомога Україні: ЄС відправив Києву новий транш, подробиці

22 серпня Україна отримала від Європейського Союзу черговий транш фінансової допомоги на загальну суму 4,05 млрд євро.

Грошові кошти надійшли за двома програмами — ERA Loans та Ukraine Facility. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Один мільярд євро Україна отримала в рамках програми ERA Loans. Це фінансування сформовано з доходів від заморожених російських активів. Ще 3,05 млрд євро було надано в рамках Ukraine Facility, спрямованої на відновлення країни та подальшу євроінтеграцію.

За словами Свириденко, ця фінансова підтримка є важливим внеском у стабільність державного бюджету та процес відновлення країни після війни. Вона підкреслила, що допомога партнерів наближає Україну до майбутнього в об'єднаній і сильній Європі.

Нагадаємо, у Bloomberg інформували, що ЄС планує створення фонду в 100 мільярдів євро для підтримки України, адже не бачить ознак закінчення війни. Якщо країни погодять цю ініціативу, виплати почнуться з 2028 року.

Раніше в Німеччині заявили, що відправлять Україні два комплекси ППО Patriot. Спочатку німці пообіцяли передати пускові установки, а потім — додаткові елементи систем.

Також стало відомо, що програма фінансової підтримки Ukraine Facility розрахована на чотири роки і передбачає періодичні транші. Однак для того, щоб отримати всю заплановану суму, необхідно виконати встановлені індикатори.