Украинцев предупредили о резком росте цен на популярный продукт: о чем важно знать

Производители хлеба в Украине прогнозируют значительное подорожание хлебобулочных изделий в 2025 году.

Related video

Стоимость этих продуктов может вырасти на 15–20% из-за роста затрат на производство. Об этом рассказал директор "КиївХліб" Юрий Дученко в комментарии изданию "Інтерфакс".

По его словам, в 2024 году цены на хлеб уже увеличились на 20%.

"На 2025 год мы видим тенденцию к удорожанию продукции. До конца года, думаю, будут шаги в сторону подорожания, и оно составит 15–20%", – сообщил Дученко.

Среди факторов, влияющих на рост цен, он назвал увеличение стоимости муки, энергоносителей и выплат зарплат. Кроме того, компании сталкиваются с падением продаж маржинальной продукции – то есть изделий, которые приносят высокую прибыль при низких затратах, таких как пшеничные, булочные и сдобные изделия.

При этом спрос на хлеб простых рецептур, по словам Дученко, наоборот, растет. Он также подчеркнул, что в настоящее время большинство украинских хлебопекарей работают на грани рентабельности, а некоторые вынуждены работать в убыток.

Рост цен на основные продукты питания может коснуться миллионов украинцев, поэтому эксперты советуют заранее планировать покупки и быть готовыми к повышению стоимости привычных продуктов.

Напомним, аналитики заметили, что в этом году цены на черешню в Украине стремительно росли, килограмм уже стоит 150-220 гривен. Только за неделю ягоды подорожали примерно на 10%.

В Украине действует так называемый "ночной тариф" на электроэнергию, но украинцев постигнет разочарование после установки двухзонных счетчиков. Эксперты объяснили, как получить скидку за потребление ночью.