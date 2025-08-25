Українців попередили про різке зростання цін на популярний продукт: про що важливо знати

Виробники хліба в Україні прогнозують значне подорожчання хлібобулочних виробів у 2025 році.

Вартість цих продуктів може зрости на 15-20% через зростання витрат на виробництво. Про це розповів директор "КиївХліб" Юрій Дученко в коментарі виданню "Інтерфакс".

За його словами, у 2024 році ціни на хліб уже збільшилися на 20%.

"На 2025 рік ми бачимо тенденцію до подорожчання продукції. До кінця року, думаю, будуть кроки в бік подорожчання, і воно становитиме 15-20%", — повідомив Дученко.

Серед факторів, що впливають на зростання цін, він назвав збільшення вартості борошна, енергоносіїв і виплат зарплат. Крім того, компанії стикаються з падінням продажів маржинальної продукції — тобто виробів, які приносять високий прибуток при низьких витратах, таких як пшеничні, булочні та здобні вироби.

При цьому попит на хліб простих рецептур, за словами Дученка, навпаки, зростає. Він також підкреслив, що наразі більшість українських хлібопекарів працюють на межі рентабельності, а деякі змушені працювати у збиток.

Зростання цін на основні продукти харчування може зачепити мільйони українців, тому експерти радять заздалегідь планувати покупки і бути готовими до підвищення вартості звичних продуктів.

