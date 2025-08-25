Продажи без ФЛП: как налоговая вычисляет нарушителей

В Украине усилили контроль за онлайн-продавцами, которые ведут деятельность без официальной регистрации. Государственная налоговая служба активно выявляет граждан, реализующих товары через социальные сети и маркетплейсы, не оформляя статус ФЛП и, соответственно, уклоняясь от уплаты налогов.

Налоговики используют достаточно простой, но действенный метод проверок — контрольные закупки. Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".

Инспектор под видом обычного покупателя оформляет заказ через Instagram, Facebook, Telegram или OLX и обращает внимание на способ оплаты. Если деньги переводятся на личную банковскую карту, это сразу считается нарушением.

Юрист Богдан Янкив в своем блоге отмечает, что именно такая схема позволяет быстро фиксировать факты ведения незарегистрированной предпринимательской деятельности. Большинство продавцов даже не подозревают, что становятся объектом проверки, и не успевают скрыть нарушения.

Закон предусматривает серьезную ответственность. Согласно статье 164 Кодекса об административных правонарушениях, за незаконное предпринимательство предусмотрен штраф от 17 000 до 34 000 гривен с конфискацией продукции и полученных доходов.

Если же нарушение повторяется в течение года, сумма санкции возрастает до 85 000 гривен. Кроме того, нарушителям придется заплатить налоги с полученной прибыли — 18% НДФЛ и 5% военного сбора. В случае крупных сумм неуплаченных налогов предпринимателям "в тени" грозит уже уголовная ответственность.

