Продажі без ФОП: як податкова вираховує порушників

В Україні посилили контроль за онлайн-продавцями, які ведуть діяльність без офіційної реєстрації. Державна податкова служба активно виявляє громадян, які реалізують товари через соціальні мережі та маркетплейси, не оформлюючи статус ФОП і, відповідно, ухиляючись від сплати податків.

Податківці використовують досить простий, але дієвий метод перевірок — контрольні закупівлі. Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

Інспектор під виглядом звичайного покупця оформляє замовлення через Instagram, Facebook, Telegram або OLX і звертає увагу на спосіб оплати. Якщо гроші переказуються на особисту банківську картку, це одразу вважається порушенням.

Юрист Богдан Янків у своєму блозі зазначає, що саме така схема дозволяє швидко фіксувати факти ведення незареєстрованої підприємницької діяльності. Більшість продавців навіть не підозрюють, що стають об'єктом перевірки, і не встигають приховати порушення.

Закон передбачає серйозну відповідальність. Згідно зі статтею 164 Кодексу про адміністративні правопорушення, за незаконне підприємництво передбачено штраф від 17 000 до 34 000 гривень із конфіскацією продукції та отриманих доходів.

Якщо ж порушення повторюється протягом року, сума санкції зростає до 85 000 гривень. Крім того, порушникам доведеться заплатити податки з отриманого прибутку — 18% ПДФО і 5% військового збору. У разі великих сум несплачених податків підприємцям "у тіні" загрожує вже кримінальна відповідальність.

