В Украине дешевеют фрукты и ягоды, но растут цены на овощи: детали

На украинском рынке овощей и фруктов зафиксированы разнонаправленные изменения цен.

Часть продукции продолжает дешеветь, в то время как другие позиции, напротив, демонстрируют рост. Об этом сообщает портал EastFruit.

Стоимость моркови снизилась: нижняя ценовая граница упала с 11 до 10 гривен за килограмм. В то же время свекла подорожала, поднявшись с 9 до 10 гривен. Наиболее заметно подешевели томаты, которые теперь можно приобрести по 15–30 грн/кг вместо 22–50 грн. А вот сладкий перец стал дороже — его максимальная цена выросла с 45 до 60 гривен.

Динамика цен по топ позициям овощей

Подорожали также пекинская и цветная капуста. Первая подскочила с 25–30 до 28–45 грн/кг, а вторая — с 15–50 до 25–65 грн. Зато брокколи и кабачок подешевели: цены на брокколи снизились до 40–65 грн/кг, а на кабачки — до 10–25 грн.

Схожая ситуация наблюдается и на рынке зелени. Большинство культур подешевели, кроме зеленого лука, который сохранил прежний уровень. Оптовая стоимость укропа снизилась с 175–220 до 100–200 грн/кг, а салата — с 40–85 до 30–75 грн/кг.

Фруктово-ягодный сегмент также не избежал ценовых колебаний. Ежевика значительно подешевела: верхняя ценовая граница упала с 300 до 220 грн/кг. В то же время голубика продолжила дорожать — с 140–200 до 170–240 грн/кг. Цены на ранние груши снизились до 20–50 грн/кг, а виноград подешевел в среднем до 80–140 грн/кг против 50–150 грн неделей ранее.

Напомним, аналитики заметили, что в этом году цены на черешню в Украине стремительно росли, килограмм уже стоит 150-220 гривен. Только за неделю ягоды подорожали примерно на 10%.

