В Україні дешевшають фрукти та ягоди, але зростають ціни на овочі: деталі

На українському ринку овочів і фруктів зафіксовано різноспрямовані зміни цін.

Related video

Частина продукції продовжує дешевшати, тоді як інші позиції, навпаки, демонструють зростання. Про це повідомляє портал EastFruit.

Вартість моркви знизилася: нижня цінова межа впала з 11 до 10 гривень за кілограм. Водночас буряк подорожчав, піднявшись з 9 до 10 гривень. Найпомітніше подешевшали томати, які тепер можна придбати по 15-30 грн/кг замість 22-50 грн. А ось солодкий перець став дорожчим — його максимальна ціна зросла з 45 до 60 гривень.

Динаміка цін за топ позиціями овочів

Подорожчали також пекінська та цвітна капуста. Перша підскочила з 25-30 до 28-45 грн/кг, а друга — з 15-50 до 25-65 грн. Натомість броколі та кабачок подешевшали: ціни на броколі знизилися до 40-65 грн/кг, а на кабачки — до 10-25 грн.

Схожа ситуація спостерігається і на ринку зелені. Більшість культур подешевшали, крім зеленої цибулі, яка зберегла колишній рівень. Оптова вартість кропу знизилася з 175-220 до 100-200 грн/кг, а салату — з 40-85 до 30-75 грн/кг.

Фруктово-ягідний сегмент також не уникнув цінових коливань. Ожина значно подешевшала: верхня цінова межа впала з 300 до 220 грн/кг. Водночас лохина продовжила дорожчати — з 140-200 до 170-240 грн/кг. Ціни на ранні груші знизилися до 20-50 грн/кг, а виноград подешевшав у середньому до 80-140 грн/кг проти 50-150 грн тижнем раніше.

Нагадаємо, аналітики помітили, що цього року ціни на черешню в Україні стрімко зростали, кілограм уже коштує 150-220 гривень. Лише за тиждень ягоди подорожчали приблизно на 10%.

В Україні діє так званий "нічний тариф" на електроенергію, але українців спіткає розчарування після встановлення двозонних лічильників. Експерти пояснили, як отримати знижку за споживання вночі.