Страх мобилизации и война: почему айтишники массово хотят покинуть Украину

Почти половина украинских айтишников задумывается о переезде за границу. Сейчас о возможности эмиграции думают 48% специалистов отрасли, тогда как в прошлом году таких было чуть больше – 51%.

Среди тех, кто рассматривает переезд: 2% собираются сделать это в ближайшее время, 12% ждут открытия границ, 26% лишь думают об эмиграции, не предпринимая пока конкретных шагов, и 8% хотели бы уехать на время с последующим возвращением в Украину. Об этом сообщает портал DOU.

В то же время 48% айтишников намерены оставаться в стране: 14% категорически не планируют уезжать, 27% пока не имеют конкретных планов, а 7% уже вернулись из-за границы.

Планы мужчин и женщин существенно различаются. Активный переезд планируют 16% мужчин против 5% женщин. При этом 29% мужчин только задумываются о переезде, тогда как среди женщин таких 19%. Женщины чаще возвращаются из-за границы – 14% против 3% мужчин, и почти половина украинок (49%) не планирует эмигрировать, тогда как среди мужчин эта доля составляет 38%.

Возраст также влияет на намерения айтишников. Молодые специалисты до 25 лет чаще рассматривают переезд – 53% против 45% среди тех, кому за 30. Кроме того, молодежь чаще планирует временный выезд с возможностью вернуться (13% против 8% среди всех специалистов).

Главной причиной желания уехать остаются война и поиск безопасного места для жизни – их назвали 65% специалистов в Украине и 67% тех, кто уже находится за границей и не планирует возвращаться. Среди других факторов – страх мобилизации, недоверие к власти и государству, а также стремление к балансу и спокойствию.

Интересно, что у мужчин ведущими мотивами для переезда являются недоверие к власти и страх мобилизации (72% и 71%), тогда как женщины чаще упоминают стресс и желание безопасности (68% и 64%). Молодежь до 25 лет чаще всего стремится уехать из-за интереса к другим странам (52%), ради профессиональных возможностей (39%), высокого уровня жизни (35%) и высоких зарплат (34%).

