Страх мобілізації та війна: чому айтішники масово хочуть покинути Україну

Майже половина українських айтішників замислюється про переїзд за кордон. Наразі про можливість еміграції думають 48% фахівців галузі, тоді як торік таких було трохи понад — 51%.

Серед тих, хто розглядає переїзд: 2% збираються зробити це найближчим часом, 12% чекають на відкриття кордонів, 26% лише думають про еміграцію, не роблячи поки що конкретних кроків, і 8% хотіли б виїхати на деякий час із подальшим поверненням в Україну. Про це повідомляє портал DOU.

Водночас 48% айтішників мають намір залишатися в країні: 14% категорично не планують виїжджати, 27% поки що не мають конкретних планів, а 7% уже повернулися з-за кордону.

Плани чоловіків і жінок суттєво різняться. Активний переїзд планують 16% чоловіків проти 5% жінок. При цьому 29% чоловіків тільки замислюються про переїзд, тоді як серед жінок таких 19%. Жінки частіше повертаються з-за кордону — 14% проти 3% чоловіків, і майже половина українок (49%) не планує емігрувати, тоді як серед чоловіків ця частка становить 38%.

Вік також впливає на наміри айтішників. Молоді фахівці до 25 років частіше розглядають переїзд — 53% проти 45% серед тих, кому за 30. Крім того, молодь частіше планує тимчасовий виїзд з можливістю повернутися (13% проти 8% серед усіх фахівців).

Головною причиною бажання виїхати залишаються війна та пошук безпечного місця для життя — їх назвали 65% спеціалістів в Україні та 67% тих, хто вже перебуває за кордоном і не планує повертатися. Серед інших чинників — страх мобілізації, недовіра до влади і держави, а також прагнення балансу і спокою.

Цікаво, що в чоловіків провідними мотивами для переїзду є недовіра до влади та страх мобілізації (72% і 71%), тоді як жінки частіше згадують стрес і бажання безпеки (68% і 64%). Молодь до 25 років найчастіше прагне виїхати через інтерес до інших країн (52%), заради професійних можливостей (39%), високого рівня життя (35%) і високих зарплат (34%).

